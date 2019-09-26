Общество и люди

До слез: эмоции украинских детей на турнире по танцам в Чехии взорвали сеть (видео)

В сеть попало видео с Кубка мира по стрит-шоу, который проводился в чешском городе Дечин. На видеоролике, который разместила в Facebook тренер Аня Огонь показано объявление победителей в категории детские дуэты «диско». Оглашения результатов ждет дуэт юных украинских танцовщиков — Варавара Столярчук и Максим Пидпалько из Хмельницкого. Дети, прижавшись к друг другу с волнением ждут вердикта жюри, а потом, узнав о своей победе над 26 прочими участниками, дают выход эмоциям.

Варвара также стала вице-чемпионкой Кубка мира «дети соло диско».

Чемпионами в категории дуэты «мини кидс» стали София Ходорковская и Анастасия Макогоненко из Одессы. А победителем Dance Star Championship «мини кидс» — Мигаль Матвей из Тернополя.

фото Facebook

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