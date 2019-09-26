«Не понимал, где я и что делаю»: шокирующие признания бывшего участника «Зважених та щасливих»

Шоу-бизнес

Сегодня, 26 сентября, состоится пятый выпуск 9-го сезона самого «весомого» проекта страны «Зважені та щасливі» (СТБ). На этот раз участникам придется добраться до вершины горы высотой в 20 метров, преодолев сложные испытания. Каждый из тех, кто справится с заданием и покажет хороший результат сброса веса, получит приятный бонус и, главное, останется в реалити. (Ранее победительница четвертого сезона «Зважених…» рассказала о своих пластических операциях). В минувшем эфире шоу покинул 30-летний киевлянин дизайнер интерьеров Александр Гончаров. Он пришел на проект с весом 167 килограммов. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Александр рассказал, что помешало ему дальше участвовать в проекте, своем режиме питания и самой главной проблеме.

— Александр, сколько вам удалось сбросить на проекте?

— 18 кило за четыре недели. Это не мало. Получалось, около пяти килограммов в неделю. Просто у меня в потере веса был разброс — сначала скинул три килограмма, затем — десять, четыре и один. Такие «качели» — это нормально.

— Как вы себя при этом чувствовали?

— В первую неделю на проекте у меня была абсолютная прострация — где я, что делаю? Знаете, был словно котенок, которого бросили в воду — выплывет или нет. Мне было все непонятно. После каждой тренировки тело болело в новых местах. Главным врагом для меня стала лестница, я с ненавистью смотрел на нее, понимая, что мне надо будет подниматься. Крепатура была сильнейшая. Ведь до этого у меня не было никакого понятия о культуре тренировки. Поэтому первые занятия проходили очень жестко. А вот начиная с третьей недели я включился, а на четвертой начал получать от тренировок кайф. Выходил из спортзала на заплетающихся ногах и был счастлив!

— Представляю, как расстроились, покинув проект.

— Конечно, вылететь так рано, когда только начал получать удовольствие от тренировок и конкурсов. Можно сказать, меня подбили на взлете.

— Чего же вам не хватило?

— Аукнулись мои минус десять килограммов. Просто организм решил, что я начал худеть слишком быстро и остановил этот процесс. На последней неделе я потерял лишь кило. И это при том, что не ослаблял тренировок, не ел ничего запрещенного, ночью не подъедал. Просто такая была реакция на перестройку.

— Анита Луценко говорит, что участников, которые покидают проект, первое время настигает депрессия.

— Я просто сам не дал себе в нее впасть. Специально выбрал спортивный зал подальше от дома, чтобы уезжать туда на целый день. В течение первой недели после проекта не худел, но и не набирал вес. Это уже было хорошо. Старался не давать себе спуску. Тренировался, питался по списку, который для меня составила диетолог.

— И ни разу не позволили себе от него отклониться?!

— Пару раз было. Но не на первых неделях. Знаете, за это время у меня уже произошла такая перестройка организма и мышления, что, съедая кусочек торта, не получал никакого удовольствия! Одно разочарование…

— Вы были сладкоежкой?

— Да, сахар — мой главный враг. Он «забил» весь мой метаболизм. Организм просто стал и все съеденное перемещал в запасы. Теперь мои вкусы изменились. Вернее, я ощущаю настоящие вкусы продуктов, без лишней соли, сахара, добавок. Для меня, например, сладкими стали огурцы.

— Вы сами готовите?

— Всегда любил готовить. А теперь купил мультиварку и подключил к здоровому питанию даже родителей. Запекаю там мясо, готовлю каши, омлеты. Все без масла. И, главное, соблюдаю режим питания. Ведь раньше я мог спокойно хорошо поесть на ночь, а иногда и прямо ночью. Брал полтора литра кока-колы, батончики и шел работать за компьютером. У меня никогда не было нормального графика питания — если я хотел есть, отправлялся на кухню.

Александр Гончаров и Анита Луценко на ток-шоу

— Вы чувствовали тяжесть от лишнего веса?

— У меня начала появляться одышка. Но, признаюсь, сейчас даже не могу вспомнить, как это — быть толстым. Очень быстро это забылось. Вес теперь мне кажется просто страшным сном. Поменял весь гардероб. У меня до проекта была проблема с ногами — сильный варикоз и ноги были настолько полными, что я не мог найти себе штаны, куда легко можно было бы всунуть ногу. Кстати, в этом была еще одна из причин, почему я не сдался сразу после проекта, — начал мерить одежду и показывать самому себе какие-то мелкие результаты похудения. Спокойно надел штаны, легко застегнул на груди рубашку… Это было визуальным подтверждением моей работы.

— Какой вы хотите иметь идеальный вес?

— 90 кг. Но на самом деле очень хочу иметь пресс. Чтобы мой «фартук» полностью исчез. А это самые противные килограммы, которые не хотят покидать тело. Но все постепенно. Сначала уберу вес, а потом начну качаться.

— Когда вы начали поправляться?

— До 11 лет был достаточно болезненным ребенком. Меня освободили от физкультуры, я постоянно находился под опекой бабушки. Через полтора года, лет в 13, у меня уже была такая, приличная, «пика». В 11-м классе весил 140 килограммов при росте 190. В 16 лет получил «белый билет» в военкомате. Потом перед институтом, правда, похудел до 110 кг. Сел на диету, но мышцы все равно не были в тонусе, и в конце концов вес вернулся. До 29 лет стабильно весил под 150 кило, а за год до 30 лет вес стал быстро расти и дошел до 167 килограммов.

— Почему же вы так долго собирались на проект?!

— Просто не ощущал себя полным. Мне было комфортно в своем весе, ничего не хотелось менять. Не воспринимал свою полноту как проблему. А потом сработало подсознание. К тому же папа все время говорил о том, что мне стоит пойти на проект. В конце концов я согласился, просто чтобы от меня отстали родители. Но мою анкету приняли и все закрутилось. Честно говоря, это стало для меня большим сюрпризом.

— Началом новой жизни?

— Наверное. Я понял, что проблемы — в нашей голове. Все барьеры мы сами там себе возводим и их преодоление — достаточно сложный процесс. Сейчас каждый день доказываю самому себе, что способен это пройти.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ведущая шоу Анита Луценко рассказала о любимых участниках проекта и поделилась своим рационом питания.

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