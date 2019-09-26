Телеканал «112 Украина» лишили лицензии

Украина

Телеканал «112 Украина» лишился лицензий на цифровое вещание. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию региональному телеканалу, на ресурсах которого осуществлялась трансляция «112 Украина». Такое решение было принято на заседании 26 сентября. «За» проголосовали все члены Нацсовета.

За лишением лицензии должно последовать отключение от цифрового вещания. На заседании Нацсовета уточнили, что спутниковое вещание телеканала «112 Украина» продолжится.

Впрочем, руководство телеканала дало понять, что попробует оспорить это решение. Ссылаться истец будет на то, что Нацсовет якобы был неправомочен в момент принятия решения и в целом якобы был нелегитимен с июля 2019 года.

Напомним, 16 сентября суд Киева открыл возможность Нацсовету отказать в продлении лицензии телеканалу. Телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK входят в состав информационного холдинга, который связывают с одним из лидеров «Оппозиционного блока — За життя» Виктором Медведчуком.

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