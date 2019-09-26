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Протестующие работники ферросплавных заводов Коломойского угрожают членам НКРЭКУ, — эксперт
Протестующие от ферросплавных заводов Игоря Коломойского угрожают работникам и членам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом написал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, комментируя заявление комиссии о давлении со стороны митингующих на сотрудников и членов регулятора, которое осуществляется в течении двух последних месяцев.
«Вчера в Комиссии был инцидент, на который обратили внимание иностранные доноры. К новости Комиссии для ясности стоит только добавить — владельцем предприятия является Коломойский. СМИ об этом не пишут … Не удивлюсь — могут получить аналогичные угрозы», — написал Вовк на своей странице в соцсети.
По сообщению НКРЭКУ, опубликованному на официальной странице в Фейсбук, 25 сентября митингующие разбили окно в помещении НКРЭКУ. После заявления юриста Комиссии в полицию об инциденте, юрист — представитель ферросплавного предприятия потребовал от представителей Комиссии отозвать его, угрожая давлением на членов Регулятора встречным заявлением в обвинении якобы нанесения вреда здоровью одного из пикетчиков.
Ранее Дмитрий Вовк заявил, что Коломойский осуществляет давление на НКРЭКУ с целью получения льготных тарифов для энергоемких ферросплавных заводов, принадлежащих олигарху. Также бизнесмен инспирировал расследования антикоррупционных органов по делу «Роттердам +».
«Давление он осуществляет для того, чтобы получить для себя льготные условия на электроэнергию. Он это делает не впервые. Он это делал и в 2013—2014 годах, еще при власти Януковича. В этот период он получил себе почти 2,5 миллиарда гривен льготной экономии на электрическую энергию совсем по другому курсу, чем сейчас. В 2015—2016 годах это давление продолжилось уже на меня лично. Оно было неудачно. Поэтому подключилось медийное давление, а затем появился медийно-юридический пузырь или пузырь от НАБУ и САП», — сообщил Вовк.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что с конца июля текущего года сотрудники Никопольского ферросплавного завода, Запорожского ферросплавного завода, Днепроспецстали, Днепровского металлургического завода, Покровского ГОК, Марганецкого ГОК, Днепроазота (владельцем которых является Игорь Коломойский) пикетируют НКРЭКП с требованием снизить тарифы на электроэнергию для их предприятий.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..