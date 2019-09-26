В Раду зайдут три десятка гиви и моторол с символикой "ДНР"-"ЛНР", а о Крыме придется забыть

Украина

Москва возмущена отказом Украины подписывать «формулу Штайнмайера». Увы, этот отказ не окончателен, у плана есть сторонники во властных структурах страны. Именно поэтому тысячи украинцев протестовали у Офиса президента против капитуляции Украины в войне с Россией. О том, чем опасен план, которым нас пытается «накормить» международное сообщество, в первой части интервью «ФАКТАМ» рассказал политолог Михаил Басараб.

«Говорят о гибридной войне Кремля против Запада, но никто не наберется смелости признать, что Минские договоренности — это и есть гибридное оружие»

— Международное сообщество подводит Украину к реализации «формулы Штайнмайера». Очевидно, это дает Путину возможность выйти с хорошим лицом из ситуации. Но агрессор при этом не будет наказан, Крым остается оккупированным. Примет ли Украина этот план?

— В последние годы социология стабильно показывает, что украинцы категорически не приемлют требований, прописанных будь то в Минских договоренностях, будь то в «формуле Штайнмайера». Для начала нужно отметить, что «формула Штайнмайера» является производным от так называемых Минских договоренностей. Бывший министр иностранных дел Германии не придумал чего-то неожиданного. Он фактически передал то, что и было в этих договоренностях. Сначала выборы в местные советы на оккупированных территориях, а только потом Украина получает возможность восстановить суверенитет над ОРДЛО.

Разве не так написано в Минских договоренностях? Там так же содержатся положения об особом статусе Донбасса. И в «Минске», и в формуле нет ничего об ответственности России за агрессию и о возмещении убытков Украине. Ни там, ни там ни слова о Крыме. Тогда почему мы считаем, что злом является только «формула Штайнмайера»?

Невыгодными для Украины будут любые формулы и предложения, которые будут базироваться на дефектных Минских договоренностях. Этот «документ» заложил основу для ложного международного нарратива об «урегулировании» ситуации между Украиной и Россией. С одной стороны, все вроде понимают и даже признают факт вооруженной агрессии РФ против нашего государства и факт оккупации Крыма, но решать проблему берутся на основе документа, из содержания которого кажется, будто в Украине какой-то внутренний конфликт с «восставшими республиками». А о необходимости возвращения Крыма Украине в нем совсем ничего нет. Очень странный подход, согласитесь.

И это раздвоение продолжается уже почти пять лет. Как будто все в сознании, но и сошли с ума одновременно. Говорят о гибридной войне Кремля против Запада, но никто не наберется смелости признать, что Минские договоренности — это и есть гибридное оружие. Я почти уверен, что драфт этого текста, а то и его окончательную редакцию писали русские. Затем они же поспешили провести его через Совет Безопасности ООН. И хотя экс-президент Порошенко сильно дорожил Минскими договоренностями, это скорее джентльменское соглашение с разбойником.

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Квалифицированные юристы-международники утверждают, что и Совбез ООН принял ту резолюцию в такой редакции, которая не содержит обязательств для Украины. Кроме того, эти договоренности подписаны под угрозой применения силы, что делает их ничтожными с момента подписания, в соответствии с международным правом. А еще Верховная Рада даже не делала попыток ратифицировать их. Так что это не международный договор.

Срок действия договоренностей давно закончился. И главное — они противоречат национальным интересам Украины. Это фактически дорога к капитуляции, к еще большим войне, потерям и разрушениям. Мы просто обязаны называть всё своими именами, ведь мы подверглись нападению, речь идет о жизни десятков миллионов украинцев и о будущем нашего государства. Это будет иметь не абстрактные, а конкретные негативные последствия. Для каждого, кто здесь живет. Поэтому когда говорим о «формуле Штайнмайера», надо помнить корень проблемы. Потому что завтра скажут: забудьте о Штайнмайере, вот вам «формула Макрона» или Трампа. Пока весь переговорный процесс будет крутиться вокруг абсурдных Минских договоренностей, мы всегда будем стоять под дамокловым мечом капитуляции и еще больших угроз для каждого украинца.

«Авторитетные западные эксперты еще в позапрошлом году говорили, что сумма ущерба, нанесенного войной, уже исчисляется десятками миллиардов долларов»

— Возвращение Донбасса на правах автономии, со спецстатусом или на каких-то других условиях Кремля, — какие это будет иметь последствия, не станет ли новым толчком к сепаратизму (и, как следствие, активной силовой реакции патриотических сил) в других регионах Украины — Одессе, Харькове, в Закарпатье?

Даже если в названных вами регионах ничего такого не произойдет, возвращение оккупированного Донбасса в Украину на таких условиях само по себе приведет к колоссальным проблемам. Ведь Кремль и его руководство сбрасывают весь груз ответственности за разрушенный Донбасс на Украину. Если всё происходит так, как написано в Минских договоренностях или в любой формуле, которая из них вытекает, то войны России против нас будто и не было. Всё, что произошло на Донбассе, — последствия так называемой «гражданской войны». Всё, что там разрушено, повреждено, разграблено и искалечено, становится головной болью каждого украинца и нагрузкой на его кошелек.

Авторитетные западные эксперты еще в позапрошлом году говорили, что сумма ущерба, нанесенного войной, уже исчисляется десятками миллиардов долларов. И это еще, видимо, по очень скромным подсчетам. Всё ценное давно и безвозвратно оттуда вывезено в Россию. Нам оставят разрушенные и заминированные мосты, дороги и затопленные шахты. Именно Украине придется восстанавливать каждый разрушенный русскими снарядами дом и содержать каждого инвалида войны, который воевал на стороне оккупанта и стрелял в нашу сторону. Наше правительство обязано будет, например, создавать надлежащие условия для обязательного изучения русского языка и уважения Путина в школах Донбасса. Вот это и есть конкретные последствия, которые ожидают нас с особым статусом для двух областей.

И мы можем еще очень долго перечислять, как это будет выглядеть в реальной жизни, когда все перейдет от заявлений к конкретным действиям. Кто-то говорит, что нам помогут западные государства. Ну, допустим, Франция поможет поменять окна в нескольких школах, а Германия откроет там несколько медпунктов, а на все остальное дадут огромный кредит для восстановления Донбасса. Примерно так это будет выглядеть.

Теперь давайте взглянем на еще один аспект проблемы. После местных выборов «автономный» Донбасс также довыберет три десятка депутатов-мажоритарщиков в Верховную Раду Украины. Сейчас в парламенте их места свободны. Представим себе, кого выберут в украинский парламент жители Донбасса, которые уверены в том, что подверглись лишениям из-за Украины. Не забывайте, что реально Кремль продолжит контролировать этот регион при помощи «особого статуса».

Представьте себе, какой будет реакция большинства украинцев, а особенно тех, кто воевал или потерял на войне близких, когда они увидят, что Донбасс выбрал в Верховную Раду три десятка захарченков, пушилиных, гиви и моторол. Они в сессионный зал точно зайдут с георгиевскими лентами и символикой «ДНР"-"ЛНР».

Еще один важный вопрос: что будет с Крымом? В условиях сегодняшнего абсурда возвращение ОРДЛО в Украину будет преподнесено как большая уступка Кремля. Украина должна будет благодарить за такую снисходительность Путина и за невероятные усилия в таком «мирном урегулировании» — международное сообщество. Вряд ли при таких обстоятельствах кто-то услышит нашу просьбу о скорейшем возвращении Крыма. Забудем.

Для того чтобы совсем уж замолчали, сохранят санкции в отношении нескольких второстепенных российских чиновников, причастных к аннексии полуострова. Во всем остальном состоится нормализация отношений. Нам даже запретят официально заявлять, что была российско-украинская война. И это произойдет из-за того, что руководство Украины приняло решение «прекратить войну» и капитулировать на российских условиях. А Кремль, конечно же, продолжит работать в русскоязычных регионах, создавать там пророссийские организации, совершать провокации, чтобы и в дальнейшем держать Украину в постоянном стрессе.

«Украинские политики и чиновники должны учитывать факт абсолютного доминирования патриотических настроений в стране»

— В последние годы существует популярный термин «вата» в отношении к части населения. И, как антипод, «вышивата». Как вы оцените количество таких граждан в Украине и их влияние (как электората) на политику государства?

— С начала войны в Украине существует постоянная пропорция соотношения патриотического большинства и постсоветского, или пророссийского меньшинства. Если обобщить, то это где-то 75% на 25%. Три четверти — это те, кто считает Россию агрессором, не воспринимает унизительных уступок Кремлю, поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС. Ну и четверть, соответственно, — с противоположными взглядами по этим позициям. Отмечу, что такое распределение настроений в Украине сохраняется несмотря на колоссальную кремлевскую пропаганду, которая не прекращала работать в Украине и только росла все эти годы. Украинские политики и чиновники должны учитывать факт абсолютного доминирования патриотических настроений в стране.

В пылу избирательной кампании распространялось заблуждение, что все патриоты голосовали за Порошенко, а «ватники» — за Зеленского. И что, мол, патриотов в стране осталось лишь четверть населения. Это полная неправда. Почему каждый из кандидатов получил такой результат — отдельная тема для разговора, и этому есть много объяснений. Фактом остается то, что, несмотря на результаты голосования на выборах президента и в Верховную Раду, социология показывает нам: украинцы совсем не изменили своего отношения к агрессору, капитуляции, украинскому языку, НАТО и ЕС. Сохраняется тотальное преимущество патриотических настроений.

— Сейчас в стране фактически реализуется формат президентской формы правления, когда монобольшинство в Раде подконтрольно президенту и даже конституционного большинства для голосования в парламенте пропрезидентским силам достичь нетрудно. Какие последствия — как положительные, так и отрицательные — может иметь такая полнота власти Зеленского?

— Такая ситуация — это не только большие возможности, но еще и большая ответственность. В случае ошибок и просчетов Зеленскому не на кого кивать. Всё, что делается от имени государства, — это теперь персональная ответственность одного человека. В Украине власть всегда персонифицировалась в лице президента, какими бы ни были его полномочия и распределение политических сил. Теперь для этого есть все основания. «Слуга народа» абсолютно контролирует всю власть. За этот месяц мы увидели, как, не объявляя конституционной реформы, команда Зеленского увеличивает его полномочия, внося изменения в законы. Назовем это не совсем прозрачным и частично рейдерским подходом.

Но на самом деле меня смущает даже не так приумножение полномочий президента, как-то, кто на самом деле станет выгодоприобретателем этих широких возможностей главы государства. Сомневаюсь, что Владимир Зеленский является самостоятельным в принятии решений. Очень не хотелось бы, чтобы преимуществами окрепшей власти президента в своих целях воспользовались олигархи из его окружения, руководитель его офиса, советники или люди, которые скрываются за кулисами Банковой. Вот в чем самая большая угроза стремительной гибридной и необъявленной конституционной реформы.

Напомним, как ранее писали «ФАКТЫ», «формула Штайнмайера» предполагает от Украины проведение выборов на оккупированных территориях и законодательное закрепление «особого статуса» Донбасса на постоянной основе. Россия требует от Украины соглашаться на «план Штайнмайера». В ОБСЕ также считают, что это хороший путь достижения мира.

Вторую часть интервью — о том, с чем связаны некоторые уступки Кремля Киеву с приходом на Банковую Владимира Зеленского, — читайте в субботу, 28 сентября.

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