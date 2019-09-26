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- 14:52 Заробитчане стали переводить больше денег в Украину: названы впечатляющие суммы
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Заробитчане стали переводить больше денег в Украину: названы впечатляющие суммы
Украинцы, находящиеся на заработках за рубежом, стали больше переводить семьям на родину. Если сравнивать показатели прошлого и нынешнего года (первое полугодие), то денежные поступления от заробитчан выросли на 254 млн долларов. С начала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину более 5,5 млрд долларов.
Такие данные приводит Национальный банк Украины в своем сводном отчете, учитывающем банковские переводы, переводы по платежным системам и неформальные переводы.
Анализ показал, что передавать деньги заробитчане предпочитают по неформальным каналам — около половины все денежных поступлений (2,7 млрд долларов с начала года) приходит в Украину, минуя коррсчета банков и международные платежные системы.
Что касается географии переводов, то Россию уверенно оттеснили на третье место. Во-втором квартале 2019 года треть всех денежных переводов (30%) пришли из Польши, 9% - из Чехии. Из РФ переслали лишь 8% общей суммы переводов, хотя в 2015 году эти показатели доходили до 27%. На данный момент 65% средств заробитчан пересылаются из стран Евросоюза.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» выяснили, как влияет на курс гривни к доллару поступления от трудовых мигрантов и какие страны собираются заманивать к себе работников из Украины.
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