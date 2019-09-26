Зеленский должен понимать: лавровый венок Кремль готовит не ему

Украина

С приходом на Банковую Владимира Зеленского начались некие сдвиги в вопросе отношений между Киевом и Москвой. В частности, Зеленский договорился с Путиным об обмене заключенными, освободив из российских тюрем пленных моряков, Олега Сенцова и других политзаключенных. С чем связаны такие уступки Кремля, во второй части интервью «ФАКТАМ» рассказал известный политолог Михаил Басараб. Первую часть интервью читайте здесь.

«Настоящий мир наступит для нас только тогда, когда мы сможем защищать себя от вмешательства агрессивного соседа во всех сферах»

— В соцсетях и СМИ разгоняется сплошная «зрада»: «представитель президента заставил снять украинские флаги в Станице Луганской, чтобы не провоцировать сепаров», «Зеленский приказал готовиться к отводу войск по всей линии», «Путин и так должен был отдать моряков, почему мы их включили в обмен» и т. д. Как вы считаете, Зеленский действительно идет на уступки Путину (и почему?) или это только так кажется его оппонентам? И почему все же Путин согласился отдать пленных?

— Эта кажущаяся уступчивость Москвы обусловлена тем, что новый президент Украины показывает серьезное намерение следовать плану, который Москва прописала нам еще в Минских договоренностях. Очень хотелось бы, чтобы в офисе Зеленского понимали: лавровый венок Кремль готовит не ему.

Все, что задумали в Кремле, должно вызвать масштабные потрясения в нашей стране и привести к власти полностью ручной пророссийский режим.

Меня очень напрягает, когда Зеленский и люди из его окружения постоянно твердят: «Мы хотим прекратить войну». Когда они так говорят, то демонстрируют свое полное непонимание природы сегодняшней российско-украинской войны. Эта война является лишь очередной попыткой России уничтожить украинскую государственность. Даже если мы пойдем на уступки Кремлю, и на Донбассе прекратят стрелять, то это не значит, что война России против Украины прекратится. Даже если мы заявим, что после этого наши отношения нормализовались, то война будет продолжаться в сфере политики, через телепропаганду, из-за экономического и энергетического давления, из-за распространения русской музыки и кино.

— При каком условии возможен настоящий мир с Россией?

— Настоящий мир в войне с Россией наступит для нас только тогда, когда мы сможем защищать себя от вмешательства агрессивного соседа во всех сферах. Мир на условиях России — а именно это нам предлагают сегодня — всегда заканчивался еще большими проблемами. В 20-х годах прошлого века Украина получила от России мир. Но вспомните, сколькими десятками миллионов жизней Украина потом заплатила за этот фальшивый мир. Сейчас не та ситуация и в Украине, и в мире, чтобы начинать разговор с Кремлем о компромиссах и уступках. Это прямая дорога к национальной трагедии.

«55% украинцев готовы с оружием в руках или участием в волонтерском движении защищать свое государство»

— Что же делать в этой конкретной ситуации?

— На законодательном уровне за Крымом и Донбассом необходимо сохранить статус оккупированных территорий и, согласно международному праву, возложить на оккупанта ответственность за все, что там происходит. Украине следует немедленно приступить к подготовке консолидированной претензии к России, где была бы обобщена сумма всех убытков, причиненных агрессией и оккупацией. Каждый из нас, весь мир должны знать, какие беды, какой ущерб нам нанесла эта война. Ну и вся Украина должна наконец понять, что укрепление нашей безопасности во всех смыслах — это безусловный приоритет государства. Пока мы не будем защищены, все остальное не имеет значения.

Что касается переговорной позиции по «мирному урегулированию», то, опершись на такой уровень поддержки, президент Зеленский не только мог, но и должен был выйти со своими предложениями. Но на самом деле в вопросе «мирного урегулирования» он использует худшее из того, что наработал Порошенко.

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17 сентября мы инициировали обращение к Зеленскому «Не допустим капитуляции!» Под обращением подписались десятки дипломатов, известных общественных деятелей, журналистов, ветеранов русско-украинской войны и волонтеров. В этом обращении мы изложили десять положений, на которых должна базироваться позиция президента Украины в ситуации с Россией. Если коротко, то любой план урегулирования с участием международного сообщества должен формироваться на четырех ключевых постулатах.

Первое: Россия ведет агрессивную войну против Украины и оккупировала часть ее территории, значит агрессор должен понести полную ответственность за это и возместить убытки.

Второе: Донбасс и Крым должны вернуться в Украину только вместе. Нам не нужны подачки частями, потому что если мы получим только Донбасс, то о Крыме, к сожалению, придется забыть.

Третье: оккупированные территории возвращаются в Украину без российских условий об их особом статусе в составе Украины.

Четвертое: условием мира не может быть внеблоковый статус Украины и отказ нашей страны от курса на вступление в НАТО и ЕС.

Наконец, надо прекратить разговоры, что нам надо «кое-как и быстро вернуть Донбасс». Можно понять, почему нас к этому подгоняет Москва и ее агенты в Украине, но зачем мы спешим в ловушку сами? Несмотря на такой эпатаж и досаждения западным государствам, Россия является карликом, который критически зависит от западных рынков, технологий и финансов. В России сейчас серьезные проблемы, ведь ресурсы не резиновые. Содержать оккупированный Донбасс — это слишком затратно для Кремля.

Говорят, что в Офисе президента Украины уделяют большое внимание социологии. Поэтому очень хотелось бы, чтобы там обратили внимание на количество украинцев, готовых бороться за свое государство с оружием в руках. Мы один из лидеров в Европе по этому показателю. Об этом свидетельствовали исследования глобальной социологической компании Gallup.

В марте Центр имени Разумкова проводил социологическое исследование для «Київського безпекового форуму». Оно показало, что 55% украинцев готовы с оружием в руках или участием в волонтерском движении защищать свое государство. Хочу обратить внимание на тот факт, что с оружием в руках бороться за Украину готовы и 12% украинских женщин. Согласно тому же опросу, четверть взрослого населения Украины декларирует, что будет активно протестовать против политических уступок России и особого статуса для Донбасса. Речь идет о десяти миллионах граждан Украины, которые готовы к активному противодействию таким намерениям.

Напоследок хочу отметить, что от ситуации в Украине зависит безопасность Европы, а следовательно — и всего Запада. То, что Украина не покорилась Москве, спасает весь западный мир. Поскольку сегодня война продолжается не столько между Россией и Украиной, сколько между Кремлем и всем Западом. Обратите внимание на международные новости. Почти ежедневно появляются новые сообщения о российском вмешательстве в жизнь западных государств. Маниакальное стремление Путина заключается в том, чтобы повторить, а возможно, и превзойти успех Сталина в перераспределении мира после Второй мировой войны.

Но сейчас мы имеем гораздо лучшую ситуацию. Украинское государство состоялось и показало, что будет самоотверженно бороться за свою свободу. У нас есть естественные союзники. Это двухпартийное большинство в Конгрессе США, Великобритания и новосозданные государства в Центральной Европе, которые вместе с нами находятся на рубеже с Россией. Речь идет о балтийских государствах, поляках, чехах, словаках, балканских странах. Именно упорная борьба новой Европы за свою свободу является залогом спасения западного мира в необъявленной войне с Россией.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Штайнмайер уже пытался «замирить» Абхазию и Грузию. В результате, его план не понравился ни одной из сторон и разразилась российско-грузинская война.

А известный журналист в интервью «ФАКТАМ» объяснил, как Путин мог легко и практически легально захватить всю Украину.

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