Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь поднял вопрос о белорусских миротворцах на Донбассе. Он заявил, что готов помочь Украине с миротворцами, но сам напрашиваться не будет.

«Вы, пожалуйста, Украина — с одной стороны и Россия — с другой стороны, хотите с руководством „ЛНР“, „ДНР“, это уже ваше дело, определите нашу роль. Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 км между Украиной и Россией — украинско-российская граница, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться непосредственно войсками в этот конфликт, но я говорил, что мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите», — заявил Лукашенко 26 сентября на встрече с украинскими СМИ в Минске.

Военный журналист, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в интервью «ФАКТАМ» высказал свое мнение относительно белорусских миротворцев. Он уверен, что союзники государства-агрессора не смогут соблюдать нейтралитет в мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

— Это понятно, что Александр Лукашенко был бы не против, чтобы белорусские миротворцы оказались на Донбассе. Но назвать их беспристрастными в этой ситуации вряд ли можно, — заявил Константин Машовец. — Примет ли Украина предложение президента Беларуси? Мне сложно сказать. Я не телепат. Не знаю, какие мысли в головах высшего военно-политического руководства Украины. Думаю, что при определенных условиях наши могут согласиться и на белорусских миротворцев. Но Лукашенко находится в теснейшем военно-политическом союзе с агрессором. Глупо это отрицать. Мое субъективное мнение: я был бы против именно белорусских миротворцев.

Если бы мы добились определенного прогресса в переговорах с Путиным, чтобы он согласился на миротворцев на Донбассе в принципе — можно было бы поискать миротворческие контингенты в нейтральных странах, которые действительно будут нейтральными, которые имеют давний и заслуженный авторитет. Например, можно поговорить о Швейцарии, Финляндии.

— Как могут развиваться события после того, как мы, допустим, откажемся от белорусских миротворцев? Батька может обидеться, и тогда для дальнейших переговоров нужно будет искать другое место?

— Не думаю. Происходит поиск решений для урегулирования ситуации на востоке Украины. Миротворцы — это одно из решений. Если какая-то из сторон конфликта откажется от идеи введения на Донбасс миротворцев из Беларуси, начнутся поиски других решений. Тут вопрос в другом. У противоборствующих сторон — разное понимание Минских соглашений. Поэтому вариантов тут два. Возможно, поиски путей достижения мира на Донбассе в рамках Минских соглашений будут продолжены. Но есть вероятность, что ситуацию могут заморозить.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украине уже никогда не удастся вернуть Крым.

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