Сенсоры и термостаты: чем еще удивляют современные смесители?

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Сантехническая отрасль развивается в сторону технологичности. Покупателей, привыкших к Smart-технике и умным домам, трудно удивить смесителем, который просто смешивает воду. Поэтому на рынке появляются системы с дополнительными функциями: термостатами, подсветкой, сенсорами и т. д. Достаточно посмотреть каталог смесителей интернет-магазина «Империя Сантехники», чтобы убедиться, насколько продвинутым стало оборудование.

Выставки сантехники показывают, что улучшение функциональности оборудования — это тенденция, а не эксперименты отдельных производителей. Лучше всего в этой сфере себя показали немецкие бренды Grohe и Hansgrohe, использующие термостатические элементы. О функциональности своей продукции также заботятся итальянская компания Gessi и чешская фирма Ravak. Каталоги этих компаний ищите на сайте «Империи Сантехники».

Смесители, которые делают нашу жизнь комфортнее

Покупая смеситель для раковины, стоит знать о существовании бесконтактных устройств. Это системы со встроенным фотохромным (или инфракрасным) элементом, который реагирует на движение и активирует подачу воды. Температура и сила напора заранее устанавливается на электронном модуле. Бесконтактные устройства, благодаря гигиеничности и экономии воды, часто устанавливают в ресторанах, бизнес-центрах, аэропортах. Сенсорные модели есть в коллекции Metris компании Hansgrohe, а также в линейке Eurosmart Cosmopolitan фирмы Grohe.

Смесители для душа тоже изменились. На смену однорычажным настенным моделям пришли лаконичные системы скрытого монтажа с терморегулятором. Эти устройства состоят из корпуса, который прячется в стене, а также стильного внешнего блока. Системы с терморегулятором позволяют установить точную температуру воды. С ними не приходится вращать рычаг в разные стороны, подбирая комфортную температуру. Смесители со встроенным термостатом есть в коллекциях многих брендов. На фото представлена модель ShowerSelect Highfow компании Hansgrohe.

Разработчики смесителей для ванны удивляют клиентов функциональностью, а также дизайном. Помимо термостатических моделей, появляются дизайнерские коллекции напольных устройств, которые устанавливаются возле ванны. Наиболее эффектно они смотрятся с отдельно стоящими ваннами в центре комнаты. В «Империи Сантехники» есть невероятная коллекция напольных смесителей итальянского бренда Gessi (на фото). Не менее эффектно смотрятся врезные модели, установленные просто на борту ванной.

Смесители для кухни признаны наиболее функциональными. В этой категории разработчики предлагают сенсорные, термостатические варианты, а также модели с усовершенствованными изливами. Обычным поворотным гусаком покупателей трудно удивить. Поэтому изливы делают мягкими (резиновыми или пружинными), оснащают их выдвижной лейкой или двумя аэраторами. Последние предназначены для подачи технической и питьевой воды.

Тем, кто хочет больше узнать о современной сантехнике, дизайне ванных комнат и оборудовании для санузлов, советуем посетить сайт «Империи Сантехники». В их блоге вы найдете массу полезных статей, новостей, а главное — первыми увидите коллекции топовых производителей Европы.

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