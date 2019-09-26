Шоу-бизнес

Концерт Эроса Рамазотти в Киеве отменен: в чем причина

Долгожданное выступление итальянской звезды Эроса Рамазотти в Киеве, запланированное на 8 октября во Дворце спорта, не состоится. Об этом объявили организаторы шоу, концертное агентство «Melnitsa». В официальном сообщении объяснили, что в отмене шоу никто не виноват. Просто не смогли доставить необходимое для шоу оборудование.

Выступление невозможно «в связи с непреодолимыми логистическими сложностями, связанными с доставкой концертного оборудования, необходимого для проведения шоу Эроса Рамазотти в Украине», — объяснили организаторы.

Они также заверили, что поклонники Рамазотти, купившие билеты, могут не волноваться. Они смогут вернуть деньги за билеты с 25 сентября по 10 декабря 2019 года. Как это сделать, можно узнать по ссылке на сайте организаторов концерта.

Напомним, шоу Рамазотти было запланировано в рамках мирового турне артиста в поддержку его нового альбома Vita Ce N'è.

Ранее был отменен юбилейный концерт певицы Таисии Повалий на сцене Дворца «Украина».

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