Россиянам запретили курить на балконах

Мир

Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Об этом сообщают российские СМИ.

Постановление с подписью премьера России Дмитрия Медведева опубликовали 25 сентября, а новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.

Одна из поправок предусматривает введение запрета на использование «открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров». В новых правилах отсутствует определение понятия «открытый огонь», его использованием может считаться зажжение спички или зажигалки. Таким образом, закурить или пожарить шашлыки на балконе или лоджии, не нарушив запрет, становится невозможно.

Отмечается, что запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения.

Правилами также установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Так, кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара. Что касается больниц, то теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.

Как писали «ФАКТЫ», 25 марта 2018 года в российском Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». По данным МЧС РФ, во время пожара погибли 60 человек, из них более половины дети.

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