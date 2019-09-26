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Знаменитая певица и актриса похудела на 45 кг: как ей это удалось (фото)

Популярная американская певица и актриса Джессика Симпсон за полгода после третьих родов сбросила 45 килограммов. Своим достижением она поделилась на своей странице в Instagram. «С гордостью снова чувствую себя собой», — написала она.

На днях Джессика вышла в свет в черном облегающем мини-платье с разрезом. И выглядела при этом весьма соблазнительно.

Во время беременности Джессику сильно критиковали за то, что она набрала слишком большой вес. После рождения дочери Берди Мэй 19 марта этого года Симпсон, весившая на тот момент 109 килограммов, задалась целью вернуть прежнюю фигуру. 39-летняя звезда приступила к интенсивным тренировкам и поменяла режим питания. Так, издание E! пишет, что она занималась с тренером знаменитостей Харли Пастернаком. «Она поставила цель и достигла ее», — говорит источник.

Джессика ела много овощей, полностью отказалась от фаст-фуда, ограничила жареные и высококалорийные блюда. Она принимала пищу три раза в день раза день плюс два перекуса, в качестве которых могла позволить себе горсточку миндаля или зеленые бобы с пармезаном.

Джессика также старалась, помимо регулярных тренировок в спортзале, как можно больше ходить. По ее мнению, это простое упражнение оказывает отличный эффект, как на физическую форму, так и на душевное здоровье. Она старалась ежедневно делать не менее 14 тысячи шагов — начав с шести тысяч и постепенно увеличивая этот показатель. Она много гуляла с детьми, а также занималась дома на беговой дорожке — одновременно разговаривая по телефону или смотря телевизор.

С 5 июля 2014 года Джессика замужем за бывшим игроком в американский футбол Эриком Джонсоном. Их старшей дочери Максвелл сейчас семь лет, а сыну Эйсу — шесть.

Со своим первым мужем-певцом Ником Лаше она снималась в реалити-шоу «Молодожены: Ник и Джессика». Поп-звезды известна по фильмам «Придурки из Хаззарда», «Свидание моей мечты», «Блондинка с амбициями», «Кинозвезда в погонах».

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