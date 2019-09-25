- 10:36 Сын Жанны Фриске мешает Дмитрию Шепелеву строить новые отношения
- 10:26 Зеленский в США встретился с Меркель: о чем говорили
- 10:21 Скандальный российский режиссер попал в больницу: его прооперировали
- 10:19 Здесь я – никто: первый тренер Усика сделал откровенное признание о работе в Крыму
- 10:10 Украинцы смогут без виз летать в Колумбию
- 10:00 Совсем, как человек: робота научили кувыркаться и делать прыжки с разворотом
- 09:59 Окружной админсуд Киева отменит: сеть взбудоражило известие о возможном импичменте Трампа из-за Зеленского
- 09:54 «Мариуполь» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
- 09:53 Украинцы смогут жаловаться на отключение горячей воды и холодные батареи: куда обращаться
- 09:45 Развод пошел на пользу: Лолита потрясла стройной фигурой
- 09:35 Приехали грабить дом на такси: под Николаевом фермер сумел дать отпор наглым бандитам
- 09:23 Четыре поколения семьи собрались на 93-летие бывшей тещи Дональда Трампа
Развод пошел на пользу: Лолита потрясла стройной фигурой (видео)
Популярная певица Лолита Милявская, которая переживает развод с пятым мужем, с головой окунулась в работу. Она записала новую песню, много гастролирует и принимает участие в шоу. Сейчас она снимается в очередном проекте в Беларуси. Название шоу Лолита пока не рассекретила, но показала забавное закулисное видео. Певица позирует в откровенном черном белье, демонстрируя стройную фигуру.
«Ничего себе похудела! Лободе не угнаться», — стали восхищаться подписчики. Но если присмотреться, то до идеальных форм Лолите еще далеко. На самом деле она позирует в худи с принтом женской фигуры. Певица сшила его на заказ.
«Я никого не хочу напугать! — предупреждает Лолита в видео. — Вот, все прячутся от меня, потому что думают, что я раздета. А я не раздета. Это должно быть новым трендом. Это худи, которое специально сделано для моего клипа. Пока шили, мерки ушли, и теперь я практически такая, как нарисовано».
Также она рассказала, что сейчас снимается в Минске.
Напомним, Лолита тяжело переживает из-за расставания с мужем. Она не смогла сдержать эмоций и расплакалась прямо во время репетиции. Как говорит Милявская, с Дмитрием они сохранили дружеские отношения и цивилизовано разделят имущество: каждый останется с тем, что нажил до брака.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!