Развод пошел на пользу: Лолита потрясла стройной фигурой (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Лолита Милявская, которая переживает развод с пятым мужем, с головой окунулась в работу. Она записала новую песню, много гастролирует и принимает участие в шоу. Сейчас она снимается в очередном проекте в Беларуси. Название шоу Лолита пока не рассекретила, но показала забавное закулисное видео. Певица позирует в откровенном черном белье, демонстрируя стройную фигуру.

«Ничего себе похудела! Лободе не угнаться», — стали восхищаться подписчики. Но если присмотреться, то до идеальных форм Лолите еще далеко. На самом деле она позирует в худи с принтом женской фигуры. Певица сшила его на заказ.

«Я никого не хочу напугать! — предупреждает Лолита в видео. — Вот, все прячутся от меня, потому что думают, что я раздета. А я не раздета. Это должно быть новым трендом. Это худи, которое специально сделано для моего клипа. Пока шили, мерки ушли, и теперь я практически такая, как нарисовано».

Также она рассказала, что сейчас снимается в Минске.

Напомним, Лолита тяжело переживает из-за расставания с мужем. Она не смогла сдержать эмоций и расплакалась прямо во время репетиции. Как говорит Милявская, с Дмитрием они сохранили дружеские отношения и цивилизовано разделят имущество: каждый останется с тем, что нажил до брака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter