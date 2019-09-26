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В Киеве на три дня перекроют Крещатик
На столичном путепроводе, который находится на пересечении улиц Бойчука, Саперно-Слободской и Стратегического шоссе, дорожники проведут противоаварийные работы. И в 20:00 26 сентября 7:00 7 октября там ограничат движение. Напомним, в центре Киева движение ограничили на два месяца.
Как сообщили в «Киевавтодоре», в Голосеевском районе на время ремонта введут ограничение движения автотранспорта и на 1,5 полосах в направлении Выдубичей.
А в связи с проведением 28 и 29 сентября в Киеве международного фестиваля света с 21:00 27 сентября до 07:00 30 сентября перекроют движение всех видов транспорта на столичном Крещатике, на отрезке между улицами Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого.
Напомним, что дорожники продолжают благоустраивать центр города. ограничение движения на Пушкинской (между улицами Б. Хмельницкого и Прорезной) действует ориентировочно до конца сентября. Также на два месяца ограничили движение на улице Круглоуниверситетской, из-за ремонта электросетей десяток улиц в Голосеевском районе перекрыли до 30 июня 2020 года.
Напомним, в минувшие выходные на Кркщатике праздновали День спасателя.
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