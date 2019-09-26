Мир

Кастро под запретом: США ввели санкции против высшего руководства Кубы

В США сообщили о санкциях против лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро, оставившего в апреле 2018 года пост руководителя страны. Заявление госсекретаря США Майка Помпео появилось в Twitter.

«Сегодня мы вносим в санкционный список Рауля Кастро и его близких родственников за его причастность к серьезному нарушению прав человека», — говорится в заявлении.

Кастро наказали за поддержку режима Мадуро в Венесуэле и нарушение прав человека.

В заявлении отмечается, что в кризисе в Венесуэле и на Кубе повинно «игнорирование режимом Кубы прав человека и применение насильственных мер для поддержки бывшего режима Мадуро».

Напомним, Государственный департамент США в ноябре 2018 года добавил 26 новых кубинских организаций в список юридических лиц, с которыми американским гражданам запрещено осуществлять прямые финансовые транзакции. Отмечается, что в число организаций вошли 16 отелей, «принадлежащих кубинским вооруженным силам».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что США ввели новые антироссийские санкции за агрессию Кремля в Сирии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter