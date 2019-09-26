США ввели против России новые санкции из-за Сирии

Мир

В США сообщили о новом пакете антироссийских санкций. Министерство финансов ввело санкции в отношении трех россиян, работающих на компанию «Совфрахт», а также пяти судов.

В заявлении Минфина США говорится, что ограничения вводятся в отношении компании Maritime Assistance LLC, находящейся в Москве в связи с нарушениями санкций в отношении Сирии.

Компания замешана в схемах доставки в Сирию авиационного керосина. По данным американских спецслужб, это топливо используется для заправки российских военных самолетов, участвующих в нанесении ударов по оппонентам режима Башара Асада.

Под санкции попали Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов и суда YAZ (IMO 9 735 323), SIG (IMO 9 735 335), SUDAK (IMO 8 943 155), PASSAT (IMO 8 523 242) и OT-2077 (IMO 9 025 778).

Напомним, по словам временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, США может применить в отношении России новые санкции за ее агрессивные действия.

Как сообщали «ФАКТЫ», из-за санкций российским политикам, которые должны были принять участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, отказали в американских визах.

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