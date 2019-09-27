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В гороскопе Заворотнюк есть указание на раннюю смерть и родовое проклятие, — астролог

6:41 27 сентября 2019 48
Настя Заоротюк
Инф. «ФАКТОВ»

Известный астропсихолог Валентина Виттрок рассказала об известной актрисе Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от рака мозга и находится в одной из московских клиник в очень тяжелом состоянии. Об этом она написала в своем блоге.

В частности, Виттрок утверждает, что сегодня в СМИ и интернете про актрису пишут много неправды и нелепости. Как уверена астропсихолог, звезда не была в коме. В ее гороскопе ничего про это не сказано.

«Но то, что в нем есть указание на раннюю смерть „прекрасной няни“, никаким сомнениям не подлежит. Там присутствуют классические данные, говорящие о том, что ее век может быть коротким: напряженный аспект Солнца к Луне», — заметила Валентина Виттрок.

Астропсихолог отметила, что рак мозга все же мог возникнуть у актрисы после процедуры ЭКО. Дело в том, что во время ЭКО очень активными становятся гормоны. Они и могли активизировать раковые клетки. Они, кстати, как уверена астропсихолог есть в организме каждого человека. Как считает Валентина Виттрок, актриса могла пережить в последнее время сильный стресс, получить травму, а может всему виной гормональная терапия. Клетки начали быстро размножаться и со временем превратились в опухоль.

Как считает гадалка, певица включила «режим самоуничтожения».

Как известно, родные Анастасии Заворотнюк так до сих пор и не прокомментировали информацию о состоянии актрисы. В тоже время уже нет никаких сомнений, что звезда находится в Европейском медицинском центре. Об этом за последнюю неделю не раз высказались ее друзья и знакомые. Кроме того, представители прессы, которые круглосуточно дежурят у клиники, видели, как в медицинское учреждение приезжал супруг актрисы фигурист Пётр Чернышев. Здесь же видели и дочь звезды «моей прекрасной няня» Анну.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасию Заворотнюк попросили продержаться четыре месяца — тогда у нее появится шанс исцелиться от рака.

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