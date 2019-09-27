Анастасию Заворотнюк попросили продержаться четыре месяца: появится шанс исцелиться от рака

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О том, как продвигается лечение Анастасии Заворотнюк, официально известно мало. По слухам, рак мозга у актрисы «Моей прекрасной няни» признали неоперабельным, она остается в тяжелом состоянии в одной из московских клиник.

Поэтому поклонники певицы вынуждены обращаться к неофициальным источника, пишет портал «Дни.ру».

Одним из таких источников стал астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев. Он подтвердил, что жизнь артистки действительно висит на волоске.

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Анастасия, по его словам, сейчас находится в эпицентре своего рода небесного урагана, из-за которого в ее судьбе происходят беды.

За последние годы один за другим умерли отец и брат Анастасии. Согласно ее астрологическим данным, она предрасположена к онкозаболеваниям, а продолжительность ее жизни внушает серьезные опасения. Ближайшие недели окажутся для тяжелобольной Заворотнюк решающими.

По словам Ермолаева, через четыре месяца «звездный ураган», из-за которого актриса находится на грани жизни и смерти, утихнет. Тогда у нее появятся шансы исцелиться от рака.

«Если Заворотнюк наберется сил и сможет вытерпеть все испытания судьбы, она получит, пусть небольшие, но шансы на жизнь. Хочется пожелать родным Анастасии веры и терпения», — цитирует астролога сайт.

С коллегой согласна и астролог Валентина Виттрок. Астропсихолог отмечает, что в коме Заворотнюк не была, но в ее гороскопе, к несчастью, есть указание на раннюю смерть.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики открыли секрет неизлечимости опухоли Заворотнюк: оказывается, болезнь актрисы заставляет клетки работать на рак.

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