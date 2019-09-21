27 сентября 2019

Никогда не считал, да и сейчас не считаю большим достижением то, что в разные годы мне довелось побывать без малого в ста странах мира. Но, признаюсь, не было такого дня, когда я не вспомнил бы ту или иную поездку и не поблагодарил бы судьбу за предоставленную мне и моей семье возможность увидеть мир.

Это раньше казалось — ну, что же в том такого? Эка невидаль — посетить другую страну… Ты что, дескать, становишься от этого богаче? Или здоровее? Было время, когда и мне в подобных вопросах порой виделась какая-то логика. Давно уже думаю иначе. Потому что, бывая в разных странах, ближе знакомясь с культурой других народов, глубже вникая в историю древних цивилизаций, и богаче становишься, и здоровее. Да-да, уж можете мне поверить. Если раньше я скептически относился к научным выводам, утверждающим, что путешествия помогают улучшить навыки решения проблем, стимулируют общее здоровье мозга, помогают справиться с депрессией и делают человека счастливее, то теперь не просто в это верю, а знаю наверняка.

Особенно, когда речь идёт о путешествиях, осуществлённых вместе с семьёй. Нет ярче воспоминаний, чем те, которые может подхватить каждый член семьи: ''А помните?..'' Только с детьми мы побывали почти в трёх десятках стран. И порой самому даже не верится в то, что, преодолев сотни тысяч километров пути, мне удалось увидеть и гробницы египетских фараонов, и пирамиды инков в Мексике, и древние храмы Японии, Китая, Вьетнама, Таиланда, и экзотическую красоту Канарских островов, Мадейры, островов Зелёного мыса, Индонезии и Новой Зеландии, Сингапура и Туниса, и скупую природу скандинавских стран, и бесконечные просторы Бразилии и Аргентины, и современные мегаполисы Канады и Америки, и ни с чем не сравнимые старинные города и ценнейшие музеи Западной Европы.

А чего стоят воспоминания о совместных поездках с детьми за приобретёнными ранее в интернете фарфоровыми чудесами! Например, вот эту редчайшую композицию мы на себе тащили из английской глубинки только потому, что продававшая её дама наотрез отказалась отправлять работу по почте и настояла на том, чтобы мы лично приехали к ней и из рук в руки получили долгожданную красоту. И дотащили ведь, ни одного хрупкого цветочка не повредив!

Сегодня во многих странах отмечается Всемирный день туризма. И, отдавая дань этой дате, не могу ещё раз не отметить: нет богатства, которое было бы ценнее наших воспоминаний, всегда с нами пребывающих и в любой момент легко извлекаемых из прошлого, даря прилив тёплых чувств к тем близким тебе людям, с которыми в дороге тебе довелось делить и общий кров, и общую трапезу, и общее восхищение увиденным. Ну, а поскольку вся наша жизнь представляет собой один путь — из точки А в точку Б (пускай условно эти точки будут называться так), то вспомню тут старую малюсенькую притчу, позволяющую задуматься над бренностью бытия.

Одна небольшая группа странников отправилась в дорогу, неся на своих плечах тяжёлые деревянные кресты. Каждому предстояло нести свой крест. И это было непросто и порой даже мучительно. Самый хитрый из странников, немного отстав, зашёл в лес и отпилил нижнюю часть своего креста. Дальше идти ему стало куда легче, чем остальным. В конце нелёгкого пути им встретилась пропасть, на другой стороне которой простирались райские сады с фруктовыми деревьями и красивыми лужайками, где всех ожидал заслуженный отдых. И преодолеть эту пропасть смог каждый из странников, так как длина креста позволяла им это сделать… Всем, кроме одного.

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.