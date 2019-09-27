Происшествия

В Кременчуге патрульные разбили "Prius", поехав на "красный"

В Кременчуге Полтавской области произошла авария с участием патрульной машины. Известно, что на перекрестке проспекта Свободы и улицы Европейской правоохранители решили проехать на запрещающий сигнал светофора.

Об этом пишет сайт «Кременчугской газеты».

В результате и служебный «Prius», и ВАЗ-21 099, в который он въехал, получили механические повреждения.

Кстати, совсем недавно, 19 сентября, на этом же перекрестке экипаж патрульных тоже попал в ДТП. Правда, тогда в служебную «Toyota Prius», не остановившись на красный, врезался 21-летний водитель на «BMW».

Согласно всеукраинской статистике, патрульные полицейские разбивают каждый шестой автомобиль.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях патрульные стали виновниками тройного ДТП в Киеве.

Фото из сайта «Кременчугской газеты».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter