- 18:58 Смертельное ДТП под Одессой: опубликованы имена жертв и потерпевших
- 18:55 «Динамо» в Полтаве уничтожило «Ворсклу» и потеряло Бурду: видеообзоры матчей УПЛ
- 18:50 «Челси» – «Ливерпуль» — 0:2: онлайн видео голов матча чемпионата Англии
- 18:35 День осеннего равноденствия: что надо сделать и от чего отказаться
- 18:34 Иванка Трамп блистала в Риме, одолжив у своей матери платье 28-летней летней давности
- 18:31 Появились фото строительства временного моста в Станице Луганской
- 17:54 Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
- 17:42 В Киеве полицейские спровоцировали тройное ДТП: опубликовано видео
- 17:15 Глава Минобороны рассказал о планах изменить структуру ВСУ
- 16:53 23 сентября на впросы читателей «ФАКТОВ» ответит невролог Владимир Васильевич Костенко
- 16:44 Дожди уйдут: синоптик рассказала, какой будет погода в понедельник
- 16:34 Гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака
В Киеве полицейские спровоцировали тройное ДТП: опубликовано видео
В Соломенском районе Киева полицейские на Skoda спровоцировали тройное ДТП и попали на камеру видеорегистратора. Видео аварии опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook. Напомним, «ФАКТЫ» писали, как на Соломенке Toyota вылетела на остановку и травмировала людей.
В кадре водитель авто патрульных решил развернуться на перекрестке, но не заметил ехавший за ним автомобиль. В результате тот врезалась в полициейских и по инерции задел автомобиль, идущий навстречу.
В описании говорится, что инцидент произошел по улице Соломенской, 31.
Напомним, в августе в полицейский Renault, спешащий на вызов со включенными проблесковыми маячками, врезалась зазевавшаяся водитель Audi. А перед этим похожее ДТП произошло в Изюме Харьковской области — двое полицейских попали в больницу в тяжелом состоянии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!