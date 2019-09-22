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Происшествия

В Киеве полицейские спровоцировали тройное ДТП: опубликовано видео

17:42 22 сентября 2019 264
В Киеве полицейские спровоцировали тройное ДТП: опубликовано видео
Инф. «ФАКТОВ»

В Соломенском районе Киева полицейские на Skoda спровоцировали тройное ДТП и попали на камеру видеорегистратора. Видео аварии опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook. Напомним, «ФАКТЫ» писали, как на Соломенке Toyota вылетела на остановку и травмировала людей.

В кадре водитель авто патрульных решил развернуться на перекрестке, но не заметил ехавший за ним автомобиль. В результате тот врезалась в полициейских и по инерции задел автомобиль, идущий навстречу.

В описании говорится, что инцидент произошел по улице Соломенской, 31.

Напомним, в августе в полицейский Renault, спешащий на вызов со включенными проблесковыми маячками, врезалась зазевавшаяся водитель Audi. А перед этим похожее ДТП произошло в Изюме Харьковской области — двое полицейских попали в больницу в тяжелом состоянии.

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