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47-летняя Камерон Диас беременна первенцем — СМИ
Американская кинозвезда и бывшая фотомодель Камерон Диас беременна первенцем в 47 лет. Это утверждает издание National Enquirer. «Камерон просто сияет от счастья!», — сообщает источник журнала.
Диас и ее муж-музыкант Бенджи Мэдден уже много лет безуспешно пытаются завести ребенка. Естественным способом у них ничего не получилось. И тогда они обратились в специализированную клинику, где успешно прошли процедуру ЭКО. «Камерон сейчас самозабвенно занимается устройством домашнего гнезда, запасается детской одеждой и купила книгу под названием „Чего ожидать, когда вы ожидаете ребенка“», — утверждает источник издания. Ей помогают советами имеющий богатый материнский опыт подруги-актрисы Дрю Бэрримор и Николь Ричи (которая замужем за братом-близнецом Бенджи Джоэлом Мэдденом).
Карьера Камерон, некогда входившей в число самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, давно пошла на спад. С 2014 года она практически не снимается в кино. В прошлом году актриса Сельма Блэр, снимавшаяся вместе с Диас в картине «Милашка», утверждала, что Камерон навсегда ушла из кинематографа. Позже, однако, Диас, известная по фильмам «Маска», «Ангелы Чарли», «Все без ума от Мэри, «Банды Нью-Йорка», заявила, что пока еще не обирается «на пенсию».
Камерон, у которой в прошлом были романы с актерами Мэттом Диллоном и Джаредом Лето, певцом Джастином Тимберлейком и бейсболистом Алексом Родригесом (нынешним женихом Дженнифер Лопес), начала встречаться с Бенджи в 2014 году. 5 января 2015 года Диас и гитарист рок-группы Good Charlotte поженились.
Слухи о том, что Диас готовится стать матерью, появляются уже не в первый раз. Так, ранее западные СМИ писали, что пара собирается удочерить девочку, а потом — что Камерон все же удалось забеременеть самой.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?