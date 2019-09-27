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Всю Россию показали в одном фото
Московский блогер и фотограф-фрилансер Павел Огоролгников проехал более 1200 километров по Колыме. Его путь пролег через заброшенные поселки и лагеря ГУЛАГа — поездка состоялась после выхода фильма Юрия Дудя на тему бывших лагерей на Колыме. В одном из поселков он наткнулся на плакат «За Единую Россию», он висит на заборе, за которым видно разрушившийся дом.
Павел Огородников утверждает, что задумал поездку еще четыре года назад.
«Я считаю, что тему репрессий стараются замалчивать», — говорит он в интервью Сибирь.Реалии. Особенно его возмущают попытки обелить Сталина. «Последнее время чаще стали транслироваться просталинские какие-то взгляды — о том, что не все было так плохо, как рассказывают антисталинисты. И это страшно», — продолжает Огородников.
Блогер отмечает, что людям на Колыме жить очень сложно: высокие цены, разрушенная инфраструктура, в некоторых гостиницах нет даже электричества.
«Колыма — то место, куда нужно привозить молодежь, которая «топит» за Сталина, и показывать, рассказывать там, как это все было, — подвел итог своему путешествию Огородников.
Ранее сообщалось, что автор фильма про Колыму Юрий Дудь призвал не молчать о политических репрессиях в России.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..