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Не молчите: Юрий Дудь резко высказался о беспределе российской власти (видео)
Известный российский блогер и журналист Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии GQ «Человек года». Получая награду в номинации «Лицо с экрана» он обратился к публике с эмоциональной речью, в которой призвал не молчать о политических репрессиях и полицейском произволе в России.
«Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать.
Мне кажется, что молчание уже перестало быть спасительным оберегом. Если ты молчишь — не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе. А раз нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу", — сказал Юрий Дудь.
Он призвал не бояться выражать свое мнение, журналистам не бояться потерять работу и процитировал строчки известной панк-группы.
«Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от голода и скуки». Какую-то работу смог найти даже я. Вы гораздо умнее, гораздо образованнее и просто лучше меня, поэтому я уверен, что вы сможете найти такую работу гораздо проще", — сказал Дудь.
На его речь живо откликнулись в Сети. Одной из первых отреагировала Ксения Собчак. «Может после вчерашней программной речи Дудя светские персоны прервут тренд на политическое молчание?», — сказала она.
В комментариях под видео речи Дудя на Youtube подписчики поддерживают журналиста и даже посвящают ему стихи.
«Юра молодчина, зал аплодирует, но говорит он, увы, только для себя. Как Парфёнов когда-то. Слушающие действительно со всеми словами согласны, но встать в полный рост и выступить когда-либо самим — это выше их сил», — пишет один из пользователей Сети.
Я листаю страницы YouTube,
Многим совесть уже не вернуть!
И в отличии Тимати, Гуфа.
Я люблю тебя, Юрий Дудь
Напомним, клип Тимати и Гуфа «Москва» установил антирекорд, набрав более миллиона дизлайков. Под давлением общественного мнения рэпер удалил видео.
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