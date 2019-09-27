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Удивительная взаимовыручка: взрослые слоны помогают слоненку, который не может вскарабкаться по склону (видео)
В южноафриканском заповеднике Мала-Мала турист заснял трогательное видео, демонстрирующие пример удивительной взаимовыручки слонов. На кадрах видно, как стадо этих животных взбирается вверх по склону берега реки, но маленький слоненок не может одолеть это препятствие и все время съезжает вниз.
Малыш начинает паниковать, но ему на помощь приходят взрослые во главе с матерью-слонихой. Они подталкивают его хоботами и головами. Практически все стадо принимает участие в «спасательной операции». В конце концов общими усилиями слоненка удается поднять наверх, и семья отправляется дальше.
Пользователи сети были растроганы такой сплоченностью и приверженностью диких животных семейным ценностям.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сеть попало душераздирающее видео битвы антилопы с шакалами за своего детеныша.
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