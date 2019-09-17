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"Яжемать" в действии: в сеть попало душераздирающее видео битвы антилопы с шакалами за своего детеныша
Туристы в Национальном парке Крюгера в ЮАР сняли на видео душераздирающую сцену. Антилопа-гну пыталась отогнать от своего ослабевшего детеныша двух голодных шакалов. Хищники действовали стратегически, по очереди отвлекая мать-антилопу. Пока она гналась за одним, другой подскакивал к малышу и старался ухватить его зубами. В какой-то момент детеныш встает на ноги и шакалам становится труднее его атаковать, но затем он снова падает. Мать дважды сама случайно сбивает его с ног, целясь в шакалов.
«Каждый раз, когда он вставал на ноги, мы вздыхали с облегчением, и были крайне расстроены, когда он снова падал… В конце концов мы осознали, что для детеныша скорее всего все кончено. Мы больше не могли вынести это зрелище и уехали. Я была в слезах… Это тяжело видеть, зная, что ты ничем не можешь помочь: таковы законы выживания в дикой природе. Единственная утешительная мысль — это то, что у шакалов тоже могут быть детеныши, которых нужно кормить», — говорит записавшая видел женщина изданию Latestsightings.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом видео из жизни диких животных: леопард усыпил бдительность окружившего его прайда львов и удрал.
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