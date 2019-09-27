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Одесса отказалась от горячей воды
Исполком Одесского горсовета в четверг, 26 сентября, принял решение о прекращении предоставления коммунальным предприятием «Теплоснабжение города Одессы» услуг по централизованному горячему водоснабжения. Как указано в решении, водоснабжение прекращается «с целью обеспечения надлежащего содержания и эффективной эксплуатации системы теплоснабжения города Одессы». Ранее «ФАКТЫ» сообщали, куда украинцам жаловаться на отключение горячей воды и отопления.
В документе также подчеркивается, что данное решение принято с целью «обеспечения предоставления коммунальным предприятием „Теплоснабжение города Одессы“ населению услуг по централизованному теплоснабжению необходимого уровня, качества и стоимости, а также недопущения включения необоснованных расходов как составной стоимости услуг по централизованному теплоснабжению для населения города Одессы».
В то же время, по данным тепловиков, поставки горячей воды в полном объеме в Одессе фактически прекратились еще два года назад.
Тем не менее одесситы уже привыкли к тому, что горсовет с удивительной регулярностью (по нескольку раз в год в течение ряда последних лет) выделяет своему коммунальному предприятию по 100—150 миллионов гривен дополнительных средств. Последних хронически не хватает КП «Теплоснабжение города Одессы» в основном для выплаты зарплат сотрудникам. Делается это из средств городского бюджета, то есть практически — из карманов жителей города.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в связи с ремонтом в Киеве отключат воду в нескольких районах.
А в Киевблэнерго намерены отключать абонентов, имеющих долги по оплате за электроэнергию.
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