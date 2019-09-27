Происшествия

Одному из богатейших людей Украины вручили подозрение: в чем суть дела

В пятницу, 27 сентября, следователи ГБР вручили подозрение бывшему народному депутату Украины, олигарху Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме банкротства банка «Финансы и Кредит».

Об этом сообщила первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко.

По словам Варченко, бизнесмена подозревают в растрате и легализации 2,5 млрд гривен банка «Финансы и Кредит».

Она напомнила, что во время следствия было установлено, что оффшорная компания в период 2007—2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком «Финансы и кредит» и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США. Украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и кредит» именно те 113 миллионов долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным.

Варченко отметила, что в рамках двух уголовных производств были проанализированы документы по хозяйственной деятельности и финансовых операциях между банковскими учреждениями. В итоге следователи собрали материалы, которые дали основание считать, что Жеваго, который является бенефициарным владельцем банка, причастен к организации преступной схемы по растрате денег финучреждения.

Кроме того, следствие установило, что средства, полученные по поручительствам банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому Жеваго.

Варченко напомнила, что в июле, ГБР сообщило о подозрении двум топ-менеджерам лопнувшего банка. А всего в двух уголовных производствах уже сообщено о подозрении 7 бывшим чиновникам финучреждения, четыре из которых сейчас находятся в международном и государственном розыске.

Напомним, по данным американского журнала Forbes, в рейтинге самых богатых людей мира находится семь долларовых миллиардеров из Украины, среди которых и Константин Жеваго с капиталом 1,5 миллиарда долларов.

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