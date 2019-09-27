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Даяна Ястремская рассталась с бельгийским тренером (фото)
19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 27-ю строчку в мировом женском рейтинге, прекратила сотрудничество с бельгийским тренером Оливье Женомом.
«Я хотела бы официально объявить о том, что завершила сотрудничество с Оливье Женомом во время турнира в Осаке. Я хотела бы поблагодарить его за работу, вовлеченность и поддержку. Желаю ему успехов в будущем», — написала Даяна на своей странице в Twitter.
Отметим, что под руководством Женома, который работал в период 2000—2007 гг. в Федерации тенниса Бельгии, а также сотрудничает с Теннисной академией бывшей первой ракетки мира Жюстин Энен, украинка выиграла все свои наиболее значимые турниры — в Гонконге в 2018-м, ставший ее первым успехом на соревнованиях под эгидой WTA, а также в Хуахине (Таиланд) и Страсбурге (Франция) в 2019-м.
На последнем турнире, в китайском Ухане, в качестве тренера выступал отец теннисистки Александр.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская сотворила громкую сенсацию на турнире в Китае, победив вторую ракетку мира Каролину Плишкову.
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