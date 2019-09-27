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Происшествия

В Одесской области на дороге образовался двухметровый провал (фото)

15:17 27 сентября 2019 189
провал на дороге в Болградском районе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 27 сентября, в Болградском районе (на юге Одесской области) во время дождя обрушился фрагмент автодороги. Как сообщили очевидцы, обвал произошел на трассе, соединяющей райцентр (Болград) с селом Кубей: образовался провал глубиной более двух метров.

Сейчас автодорога закрыта для проезда, на месте ЧП работают сотрудники «чрезвычайных» служб: спасатели, полицейские, прибыли сюда и представители райадминистрации.

А в соседнем, Измаильском районе, возле села Суворово, образовалась огромный затор на трассе международного значения Одесса — Рени. Здесь «нырнула» в кювет большегрузная фура, которую сейчас пытаются вытащить на проезжую часть.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Белгород-Днестровском Одесской области после сильного ливня размыло дорогу на одной из улиц и в провал упала машина.

А в Киеве летом образовалась огромная промоина возле вокзала. Тогда соцсети живо обсуждали появившийся в неожиданном месте «подземный паркинг».

«ФАКТЫ» также писали о том, что в начале лета в самом центре Киева, на Крещатике, провалились под асфальт два автомобиля.

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