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- 15:17 В Одесской области на дороге образовался двухметровый провал
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В Одесской области на дороге образовался двухметровый провал (фото)
В пятницу, 27 сентября, в Болградском районе (на юге Одесской области) во время дождя обрушился фрагмент автодороги. Как сообщили очевидцы, обвал произошел на трассе, соединяющей райцентр (Болград) с селом Кубей: образовался провал глубиной более двух метров.
Сейчас автодорога закрыта для проезда, на месте ЧП работают сотрудники «чрезвычайных» служб: спасатели, полицейские, прибыли сюда и представители райадминистрации.
А в соседнем, Измаильском районе, возле села Суворово, образовалась огромный затор на трассе международного значения Одесса — Рени. Здесь «нырнула» в кювет большегрузная фура, которую сейчас пытаются вытащить на проезжую часть.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Белгород-Днестровском Одесской области после сильного ливня размыло дорогу на одной из улиц и в провал упала машина.
А в Киеве летом образовалась огромная промоина возле вокзала. Тогда соцсети живо обсуждали появившийся в неожиданном месте «подземный паркинг».
«ФАКТЫ» также писали о том, что в начале лета в самом центре Киева, на Крещатике, провалились под асфальт два автомобиля.
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