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В центре Киева стрела крана упала на бывший штаб Януковича
В пятницу, 27 сентября, в центре Киева произошло очередное ЧП со строительным краном — его стрела упала на территорию бизнес-центра «Сенатор», где происходит реконструкция кинотеатра «Зоряний». Напомним, утром 26 сентября, стрела крана упала в спальном районе Львова. Тогда пострадала крановщица.
Инцидент случился в 14:15, сообщают очевидцы в соцсетях.
К счастью, никто из людей не пострадал, однако оказавшиеся рядом пешеходы получили серьезный и написали заявление в полицию.
Отметим, что кинотеатр «Зоряный» длительное время работал в режиме штаба Партии регионов: там проводились съезды и конференции. В настоящее время в здании проходит реконструкция с целью его преобразования в центр киноискусства с четырьмя современными кинозалами.
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