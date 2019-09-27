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Происшествия

В центре Киева стрела крана упала на бывший штаб Януковича

15:49 27 сентября 2019 77
Стрела крана
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 27 сентября, в центре Киева произошло очередное ЧП со строительным краном — его стрела упала на территорию бизнес-центра «Сенатор», где происходит реконструкция кинотеатра «Зоряний». Напомним, утром 26 сентября, стрела крана упала в спальном районе Львова. Тогда пострадала крановщица.

Инцидент случился в 14:15, сообщают очевидцы в соцсетях.

К счастью, никто из людей не пострадал, однако оказавшиеся рядом пешеходы получили серьезный и написали заявление в полицию.

Отметим, что кинотеатр «Зоряный» длительное время работал в режиме штаба Партии регионов: там проводились съезды и конференции. В настоящее время в здании проходит реконструкция с целью его преобразования в центр киноискусства с четырьмя современными кинозалами.

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