Частного исполнителя поймали в Киеве на взятке, — СМИ

Украина

26 сентября в Киеве задержали на взятке частного исполнителя. Как сообщает «Апостроф», речь идет о Екатерине Шмидт. Об этом инциденте на своей странице в Facebook сообщила прокуратура Киева.

«Злоумышленница требовала от гражданина 1000 долларов США за вынесение постановления о прекращении исполнительного производства и удаление его данных из Единого реестра должников. Задержание лица произошло в офисном помещении после передачи всей суммы неправомерной выгоды», — сказано в сообщении.

Как пишет «Апостроф», в ходе проведения неотложных обысков были также изъяты пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, которые направят на экспертизу.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368−4 УК Украины.

«Киев Оперативный» на своей странице в Facebook уточняет, что Шмидт известна в узких кругах именно тем, что закрывает производства и удаляет данные о должниках из реестра за взятки.

Стоит добавить, что введение института частных исполнителей было предусмотрено законом Украины от 2016 года, согласно которому частный исполнитель является субъектом независимой профессиональной деятельности. При этом он не может заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью.

Как известно, Екатерина Шмидт ранее засветилась в программе «Наші гроші», «Вот оно как» Дениса Бигуса, где она с Иваном Жаботинским рассуждала именно о борьбе с коррупцией в Украине.

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