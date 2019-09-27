Где смотреть онлайн ЧМ-2019 по легкой атлетике: расписание трансляций

Спорт

В пятницу, 27 сентября, в столице Катара Дохе стартует 17-й чемпионат мира по легкой атлетике. Соревнования примет Международный стадион Халифа, способный вместить 50 тысяч зрителей.

Украину представят 44 спортсмена, которые будут соревноваться в 21 дисциплине. Среди них — Наталья Прищепа, Ольга Ляхова, Александра Шафар, Анна Плотицына, Анна Рыжикова, Сергей Смелик, Даниил Даниленко, Алексей Поздняков, Дмитрий Бикулов, Игорь Порозов, Татьяна Мельник, Екатерина Климюк, Анастасия Брызгина, Яна Качур, Иванна Аврамчук (все — бег на различные дистанции), Инна Кашина, Надежда Боровская, Кристина Юдкина, Валентина Мирончук, Елена Собчук, Виктор Шумик, Иван Лосев, Эдуард Забуженко, Марьян Закальницкий, Иван Банзерук, Валерий Литянюк (все — спортивная ходьба на 20 и 50 км), Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Богдан Бондаренко, Андрей Проценко (все — прыжки в высоту), Марина Килипко (прыжки с шестом), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Ольга Саладуха, Анна Красуцкая (тройной прыжок), Ирина Климец, Ирина Новожилова, Елена Шамотина, Сергей Перевозников, Сергей Регеда, Михаил Кохан (метание молота), Наталья Семенова (метание диска), Анна Гацко-Федусова (метание копья).

На предстоящем мировом первенстве организаторы решили удивить телезрителей новыми подходами в трансляции. К примеру, впервые будет использована технология «Block Cam», которая позволит увидеть лица бегунов за мгновение до того, как они услышат стартовый выстрел, а также ощутить их мощь при выходе с колодок. Также будут представлены улучшенная стартовая видеосистема, видеоизмеритель для толкания ядра и новое светодиодное табло для ямы с песком, что даст зрителям еще больше информации.

Тем временем Международная федерация легкой атлетики (IAAF) обнародовала суммы призовых, которые получат участники финалов в своих дисциплинах. Так, за «золото» спортсмен разбогатеет на 60 тысяч долларов, за «серебро» — на 30, за «бронзу» — на 20. Победители эстафетных соревнований получат за «золото» 80 тысяч на команду, 40 тысяч за «серебро» и 20 тысяч за «бронзу».

Отметим, что на последнем чемпионате мира, проходившем в 2017 году в Лондоне, наши спортсмены завоевали всего одну медаль — серебряным призером в прыжках в высоту стала Юлия Левченко.

В прямой трансляции финальные соревнования в различных дисциплинах на территории Украины покажет телеканал «XSPORT». Начало вещания в субботу и воскресенье, 28−29 сентября, в 20:40. Также за перипетиями мирового первенства можно будет следить на телеканале «Матч-ТВ» (Россия).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легкоатлеты России не смогут выступать на ЧМ в Катаре под флагом своей страны.

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