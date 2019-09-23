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Спорт

Легкоатлетам России запретили выступать на ЧМ в Катаре под флагом своей страны

20:16 23 сентября 2019 93
спортсмены
Инф. «ФАКТОВ»

На чемпионате мира в Катаре легкоатлеты из России не смогут выступать под флагом своей страны. Причиной стал скандал о нарушении антидопинговых правил.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 легкоатлетов России, имеющих нейтральный статус.

Напомним, членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, которое провела комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA). Позже IAAF неоднократно продлевала это отстранение.

В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 30-летняя российская легкоатлетка Ксения Савина, специализирующаяся в беге на средние дистанции, была дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) на 12 лет за многочисленные нарушения антидопинговых правил.

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