Kyiv Lights Festival и «научные пикники»: в Киеве в выходные пройдет несколько ярких фестивалей

Украина

В Киеве в ближайшие выходные пройдет несколько ярких массовых мероприятий. Культурная жизнь столицы невероятно насыщенна, и неотъемлемой ее частью стал международный фестиваль света Kyiv Lights Festival, который 28 и 29 сентября пройдет в третий раз. Медиахудожники из 22 стран мира собираются удивлять зрителей, изменив городское пространство с помощью световых инсталляций. В субботу в 20:00 здание мэрии превратится в единый огромный экран и на нем продемонстрируют работы в рамках конкурса 3D-видеомаппинга (с применением компьютерных технологий создается объемная модель объекта, на который планируется осуществить проекцию, чтобы менять ее в соответствии со сценарием видеошоу). Зрители увидят несколько десятков конкурсных работ отечественных и зарубежных художников и студий.

Так, дополненная реальность соединится с 3D-маппингом и на здании мэрии появится неожиданная картинка (авторы — художники SKILZ). Впервые в мировой практике тысячи детских рисунков в виде зашифрованного сигнала отправят в космическое пространство. Световой луч покажет запуск в космос сигнала, сконцентрировавшего мечты 100 тысяч ребятишек. Этот луч — художественная визуализация космического события: сигнал запустит во Вселенную Украинский космический центр (это произойдет 28 сентября в 20:00 на мощной космической станции в Золочеве Львовской области), сообщают организаторы события. И «лучи с детскими мечтами» полетят к звездам, чтобы остаться в космосе, ведь скоростной сигнал за 41 световой год преодолеет около 400 триллионов километров, чтобы достичь системы TRAPPIST-1 в созвездии Водолея…

В программу фестиваля в течение 28 и 29 сентября (начало 20:00) включены также стереоскопическое 3D-шоу от испанской студии видомаппинга Onion Lab, международный конкурс 3D-видеомаппинга; презентация 10 финалистов и победителей конкурса, респроспектива лучших работ, интреактивная инсталляция LIGHT WAVES, «Световая колонна», Emotions Spectrum.

Во время фестиваля на Крещатике с 21:00 27 сентября до 07:00 30 сентября (между улицами Б. Хмельницкого и Архитектора Голодецкого) перекроют движение. Демонтаж оборудования проведут до 23:00 30 сентября на Крещатике, 15, 21 и 36. По этим адресам «Киевгорсвет» отключит внешнее освещение во время тестового запуска оборудования, репетиций и в ходе фестиваля: 27 сентября -с 20:00 до 01:00 28 сентября, 28 и 29 сентября с 19:30 до 23:30.

Пока стоят теплые деньки, лучший отдых — на природе. Можно, конечно, совмещать полезное и приятное. Так, 28 сентября (с 12:00 до 17:00) под девизом «Не бывает осени в Киеве без науки» организаторы приглашают посетить парк имени Т. Шевченко. Там пройдут «научные пикники». Проект реализуется в рамках «Года науки в Киеве» и благодаря поддержке киевлян в Общественном бюджете. Участников просят заполнить анкету: j. mp/scipicnics. Организаторы обещают познакомить с наукой всех желающих.

Незабываемы прогулки в обновленных парковых зонах. Среди самых крупных — Куреневский парк на Подоле, который существует более полусотни лет. После реконструкции эта территория стала более комфортной — с дорожками, детскими и спортплощадками, системами видеонаблюдения. Здесь есть детский автогородок с перекрестками, туннелями, железнодорожным переездом, подсветкой, дорожными знаками и разметкой, а также клумбы с вечнозелеными растениями у входа (вход, кстати, тоже обновили), действует 15-километровая система орошения, украшением стал «сухой» фонтан с разноцветной подсветкой.

Стоит заглянуть и в парк «Победа» в Днепровском районе, занимающий площадь 65 гектаров. Капитальный ремонт уже провели на 25 га. Дополнительно озеленили, уложили на дорожках плитку, установили парковую мебель, смонтировали освещение, открыли общественный туалет, обустроили дом садовника и помещение для муниципальной охраны. На детских площадках разместили спортивно-игровой комплекс, мини-батуты, качели, канатный комплекс.

А еще здесь создали смотровую площадку на берегу озера, в тихой зоне разместили «железные деревья» с живыми лианами, «зонтики» с обозначением известных городов мира и расстоянием до них, «лавки-буквы» (составившие название парка), деревянные подвижные кубики, «посадили» трехметровую фигуру «зеленого медведя», обтянутую искусственным газоном. До конца года планируют завершить обустройство освещения на парковых аллеях.

В целом в этом году ремонт провели в 31 парке, сквере, зеленых зонах на площадях. К примеру, недавно закончили обустраивать аллею, соединяющую «Владимирскую горку» с Андреевским спуском, в самом парке вымостили дорожки, отреставрировали беседки, создали массу смотровых площадок, установили барьеры, лавочки, урны, обновили освещение, открыли туалет и т. д. Появился непрерывный туристический маршрут — длинный и насыщенный: с Подола можно пройти пешком по Андреевскому спуску, через парк «Владимирская горка», вело-пешеходному мосту (со стеклянными вставками), через парки «Крещатый», Мариинский и далее… На всем протяжении можно наслаждаться прекрасными видами, которые открываются с холмов над Днепром.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как проходил в Киеве в прошлые выходные международный фестиваль поп-культуры Comic Con. На площади 30 000 квадратных метров Арт-завода Платформа разместились всевозможные площадки для тех, кто любит комиксы, анимацию, видеоигры и представляет себя супергероями из популярных блокбастеров.

Фото: instagram.com/kyivlightsfestival

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