Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент

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Во вторник, 24 сентября, спикер Палаты представителей Конгресса США (нижняя палата) Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президенту Дональду Трампу. Пелоси представляет Демократическую партию США. Демократы не скрывали, что мечтают отправить Трампа в отставку с самого первого дня его президентства — 20 января 2017 года. Они пытались доказать, что миллиардер выиграл выборы у Хиллари Клинтон только с помощью России, что у него есть тайные договоренности с Кремлем. Однако «российскую» карту демократам разыграть так и не удалось. Не помогло даже долгое расследование, которое по поручению Конгресса США проводил специальный прокурор Роберт Мюллер. Его команда не смогла найти доказательства сговора Трампа с Москвой. Но 45-й президент Соединенных Штатов не получил ни малейшей передышки. Теперь демократы взялись разыгрывать «украинскую» карту. Трампа обвинили в том, что он пытается оказать давление на Киев с целью получения личной политической выгоды. Попробуем разобраться в этом громком скандале.

Очень многим не понравилось то, что Белый дом отказывался обнародовать стенограмму беседы

25 июля 2019 года состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как положено, велась стенограмма. Содержание разговора неожиданно вызвало возмущение у представителей американских разведывательных служб. Неназванный сотрудник подал служебную записку, в которой утверждается, что Трамп превысил свои полномочия. Якобы американский президент настаивал на том, чтобы украинские власти проявили активность и настойчивость в расследовании дела нефтегазовой компании Burisma.

Интересует она Трампа по одной простой причине: членом совета директоров Burisma с мая 2014-го по апрель 2019 года был сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден. Ожидается, что в 2020 году Джо Байден будет выдвинут Демократической партией в качестве кандидата в президенты США. Следовательно, он станет главным соперником Трампа на предстоящих выборах. Нынешние опросы общественного мнения показывают, что рейтинг Байдена даже выше, чем рейтинг Трампа. Дональду, который уже твердо заявил, что будет баллотироваться на второй срок, нужен скандал вокруг Байдена. И история с Burisma — едва ли ни единственная зацепка для этого.

Расследование деятельности нефтегазовой компании инициировала Генеральная прокуратура Украины, когда ею руководил еще Виктор Шокин. В декабре 2015 года в ходе визита в Киев Байден, который в администрации Барака Обамы курировал Украину, потребовал сменить генпрокурора. Шокиным были недовольны многие западные лидеры, которые считали, что он недостаточно решительно борется с коррупцией.

Байден действовал резко. Он пригрозил отозвать гарантии по международным кредитам Украине на миллиард долларов, предоставленные Соединенными Штатами. В результате Верховная Рада в марте 2016 года отправила таки Шокина в отставку. Его место занял Юрий Луценко. Смену генпрокурора Украины Байден не раз с гордостью открыто называл одной из своих заслуг.

В январе 2017 года расследование в отношении Burisma было завершено. Никаких нарушений генпрокуратура не выявила. И вдруг весной 2019 года, уже после победы Зеленского на выборах, в Киев засобирался адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Газета The New York Times сообщила тогда, что он намерен обсудить с командой Зеленского возможность возобновления расследования. Советники Трампа увидели в этом шанс потопить Байдена. Они хотели убедить всех в том, что будущий кандидат в президенты, занимая пост вице-президента США, оказывал давление на руководство суверенного государства в личных целях.

Публикация вызвала скандал. Джулиани поездку в Киев отменил. Но в Белом доме отказываться от идеи скомпрометировать Байдена не стали. Если верить The New York Times и телеканалу CNN, Трамп в телефонном разговоре с Зеленским сам поднял этот вопрос и настойчиво говорил о важности содействия со стороны Киева.

В качестве доказательства этого в Вашингтоне называют решение президента США заморозить перечисление военной помощи, предназначавшейся в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины. Речь идет в общей сложности о 390 миллионах долларов, которые были одобрены Конгрессом США. Трамп неожиданно распорядился не перечислять деньги Киеву. СМИ считают, что тем самым он дал понять Зеленскому, что тот должен сделать, если хочет и дальше получать американскую помощь.

Трамп признает, что распорядился заморозить перечисление 390 миллионов долларов. Однако он называет иную причину своего решения. Американский лидер говорит, что недоволен тем, как помогают Украине европейские союзники США. Он не считает справедливым то, что Вашингтон выделяет Киеву сотни миллионов, а Брюссель, Берлин, Париж — ни цента. Впрочем в сентябре деньги все же были переведены в Украину. Трампу пришлось уступить под давлением со стороны возмущенных конгрессменов, подавляющее большинство которых поддерживают нашу страну.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси при всей ее нелюбви к Трампу до недавнего времени выступала против начала процедуры импичмента. Она трезво оценивала ситуацию. После фактического провала расследования Мюллера в Конгрессе невозможно было рассчитывать на достаточное число голосов в поддержку импичмента. Кроме того, опросы общественного мнения показывали, что большинство американцев не одобряют попытки демократов отправить Трампа в отставку.

Однако скандал вокруг телефонного разговора с Зеленским изменил настроения в американском обществе, а главное — в Конгрессе. Очень многим не понравилось то, что Белый дом отказывался обнародовать стенограмму этой беседы. И теперь Пелоси решилась на запуск процедуры импичмента.

«Президент должен ответить за свои действия. Никто не стоит выше закона»

Трамп, судя по всему, напуган. Во вторник, 24 сентября, он дал разрешение на публикацию «полной, рассекреченной и неотредактированной стенограммы» телефонного разговора с Зеленским. «Вы увидите, что беседа была очень дружелюбной», — подчеркнул президент США.

Владимир Зеленский, который находится в эти дни в Нью-Йорке во главе украинской делегации, прибывшей для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, отвечая на вопросы CNN, назвал телефонный разговор с Трампом «частным и конфиденциальным». Журналист поинтересовался, как президент Украины относится к перспективе публикации стенограммы. Зеленский ответил уклончиво: «Посмотрим…»

Демократы во главе с Пелоси настроены решительно. Спикер Палаты представителей заявила, что в беседе с Зеленским Трамп «нарушил свои конституционные обязанности». «Президент должен ответить за свои действия. Никто не стоит выше закона», — подчеркнула Пелоси. Президент США в ответ в очередной раз обвинил демократов в «охоте на ведьм».

Однако противники Дональда Трампа должны запастись терпением. Процедура импичмента в США очень сложная. Для ее запуска достаточно простого большинства голосов в Палате представителей. С этим у демократов проблем не будет. Сейчас они контролируют нижнюю палату Конгресса. Но потом соответствующее решение должен принять и Сенат. А там больше голосов у республиканцев. Даже если обе палаты Конгресса поддержат процедуру импичмента, это вовсе не означает автоматическую отставку президента.

Затем последует расследование. Его будут проводить либо постоянные комитеты Конгресса, либо специально созданный. Собрав необходимые доказательства, члены комитета (или комитетов) рекомендуют полному составу Палаты представителей проголосовать за импичмент. Для принятия этого решения достаточно простого большинства голосов. В случае, если оно будет получено, вопрос передается в Сенат. Сенатские слушания в этом случае очень похожи на суд присяжных. В качестве обвинителя выступают члены Палаты представителей. Защищают президента его личные адвокаты. Сенаторы берут на себя функции присяжных. А председательствует глава Верховного суда США. Именно он следит за соблюдением всей процедуры. Если две трети сенаторов сочтут президента виновным, то импичмент считается состоявшимся, глава государства уходит в отставку, а его место занимает вице-президент США, который руководит страной до следующих президентских выборов.

За всю историю США такого еще ни разу не было. А вот о начале процедуры импичмента Палата представителей объявляла трижды: в 1868 году в отношении президента Эндрю Джонсона, в 1974-м — в отношении Ричарда Никсона, в 1998-м — в отношении Билла Клинтона. Сенат заблокировал инициативы в случаях с Джонсоном и Клинтоном, и они остались в Овальном кабинете. Никсон добровольно покинул свой пост, не дожидаясь решения Сената.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Украине по-своему отреагировали на новости о вовлеченности Зеленского в американский скандал года. В соцсетях появилось множество мемов и фотошаржей по поводу Зеленского и Трампа. Пользователи шутят, что свое решающее слово еще не сказали ни Окружной киевский, ни Барышевский районный суды.

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