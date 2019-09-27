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Спорт

Лига чемпионов «Аталанта» — «Шахтер» и другие спортивные события недели: календарь трансляций

7:00 30 сентября 2019 92
Лига чемпионов «Аталанта»&nbsp;— «Шахтер»
Инф. «ФАКТОВ»

Понедельник, 30 сентября

Легкая атлетика, чемпионат мира

Финалы — XSPORT — 20:30

Вторник, 1 октября

Юношеская лига УЕФА

«Аталанта» — «Шахтер» — «Футбол 1» — 14:00

Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины

Украина — Ливан — «Спорт 1» — 16:00

Гандбол. SEHA-лига. Мужчины

«Мотор» — «Войводина» — XSPORT — 18:00

Лига чемпионов УЕФА

«Аталанта» — «Шахтер» — «Футбол 1» — 19:55

«Реал» — «Брюгге» — «Футбол 2» — 19:55

«Тоттенхэм» — «Бавария» — «Футбол 2» — 22:00

Легкая атлетика, чемпионат мира

Финалы — XSPORT — 20:00

Среда, 2 октября

Хоккей. Чемпионат Украины

«Днепр» — «Донбасс» — XSPORT — 19:00

Лига чемпионов УЕФА

«Славия» — «Боруссия» (Д) — «Футбол 1» — 19:55

«Генк» — «Наполи» — «Футбол 2» — 19:55

«Барселона» — «Интер» — «Футбол 1» — 22:00

Легкая атлетика, чемпионат мира

Финалы — XSPORT — 21:40

Четверг, 3 октября

Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины

Украина — Румыния — «Спорт 1» — 15:30

Хоккей. Чемпионат Украины

«Белый Барс» — «Кременчуг» — XSPORT — 18:30

Лига Европы УЕФА

«Астана» — «Партизан» — «Футбол 2» — 17:50

«Александрия» — «Гент» — «Футбол 1» — 19:55

«Ференцварош» — «Лудогорец» — «Футбол 2» — 19:55

«Лугано» — «Динамо» — «Футбол 1» — 22:00

«Арсенал» — «Стандард» — «Футбол 2» — 22:00

Легкая атлетика, чемпионат мира

Финалы — XSPORT — 22:40

Пятница, 4 октября

Баскетбол. Чемпионат Украины

«Черкасские Мавпы» — «Харьковские Соколы» — XSPORT — 18:30

Легкая атлетика, чемпионат мира

Финалы — XSPORT — 20:20

Суббота, 5 октября

Футбол. Чемпионат Украины

«Ворскла» — «Мариуполь» — «Футбол 2» — 14:00

«Десна» — «Олимпик» — УНИАН — 17:00

«Львов» — «Заря» — «Футбол 2» — 19:30

Хоккей. Чемпионат Украины

«Кременчуг» — «Днепр» — XSPORT — 14:00

Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины

Украина — Нигерия — «Спорт 1» — 15:30

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» — «Хоффенхайм» — «Футбол 2» — 16:30

Футбол. Чемпионат Испании

«Реал» — «Гранада» — «Футбол 1» — 17:00

Гандбол. SEHA-лига. Мужчины

«Мотор» — «Нексе» — XSPORT — 18:00

Легкая атлетика, чемпионат мира

Финалы — XSPORT — 20:00

6 октября (воскресенье)

Бокс

Сергей Деревянченко — Геннадий Головкин — XSPORT — 04:00

Футбол. Чемпионат Украины

«Днепр-1» — «Шахтер» — «2+2» — 14:00

«Колос» — «Динамо» — «Футбол 1» — 17:00

«Александрия» — «Карпаты» — «Футбол 1» — 19:30

Баскетбол. Чемпионат Украины

«Киев-Баскет» — «Харьковские Соколы» — XSPORT — 16:00

Легкая атлетика, чемпионат мира

Финалы — XSPORT — 20:00

Футбол. Чемпионат Италии

«Интер» — «Ювентус» — «Футбол 2» — 21:45

Футбол. Чемпионат Испании

«Барселона» — «Севилья» — «Футбол 1» — 23:00

Напомним, уже известен состав сборной Украины на матчи с Румынией и Грецией.

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