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Лига чемпионов «Аталанта» — «Шахтер» и другие спортивные события недели: календарь трансляций
Понедельник, 30 сентября
Легкая атлетика, чемпионат мира
Финалы — XSPORT — 20:30
Вторник, 1 октября
Юношеская лига УЕФА
«Аталанта» — «Шахтер» — «Футбол 1» — 14:00
Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины
Украина — Ливан — «Спорт 1» — 16:00
Гандбол. SEHA-лига. Мужчины
«Мотор» — «Войводина» — XSPORT — 18:00
Лига чемпионов УЕФА
«Аталанта» — «Шахтер» — «Футбол 1» — 19:55
«Реал» — «Брюгге» — «Футбол 2» — 19:55
«Тоттенхэм» — «Бавария» — «Футбол 2» — 22:00
Легкая атлетика, чемпионат мира
Финалы — XSPORT — 20:00
Среда, 2 октября
Хоккей. Чемпионат Украины
«Днепр» — «Донбасс» — XSPORT — 19:00
Лига чемпионов УЕФА
«Славия» — «Боруссия» (Д) — «Футбол 1» — 19:55
«Генк» — «Наполи» — «Футбол 2» — 19:55
«Барселона» — «Интер» — «Футбол 1» — 22:00
Легкая атлетика, чемпионат мира
Финалы — XSPORT — 21:40
Четверг, 3 октября
Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины
Украина — Румыния — «Спорт 1» — 15:30
Хоккей. Чемпионат Украины
«Белый Барс» — «Кременчуг» — XSPORT — 18:30
Лига Европы УЕФА
«Астана» — «Партизан» — «Футбол 2» — 17:50
«Александрия» — «Гент» — «Футбол 1» — 19:55
«Ференцварош» — «Лудогорец» — «Футбол 2» — 19:55
«Лугано» — «Динамо» — «Футбол 1» — 22:00
«Арсенал» — «Стандард» — «Футбол 2» — 22:00
Легкая атлетика, чемпионат мира
Финалы — XSPORT — 22:40
Пятница, 4 октября
Баскетбол. Чемпионат Украины
«Черкасские Мавпы» — «Харьковские Соколы» — XSPORT — 18:30
Легкая атлетика, чемпионат мира
Финалы — XSPORT — 20:20
Суббота, 5 октября
Футбол. Чемпионат Украины
«Ворскла» — «Мариуполь» — «Футбол 2» — 14:00
«Десна» — «Олимпик» — УНИАН — 17:00
«Львов» — «Заря» — «Футбол 2» — 19:30
Хоккей. Чемпионат Украины
«Кременчуг» — «Днепр» — XSPORT — 14:00
Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины
Украина — Нигерия — «Спорт 1» — 15:30
Футбол. Чемпионат Германии
«Бавария» — «Хоффенхайм» — «Футбол 2» — 16:30
Футбол. Чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада» — «Футбол 1» — 17:00
Гандбол. SEHA-лига. Мужчины
«Мотор» — «Нексе» — XSPORT — 18:00
Легкая атлетика, чемпионат мира
Финалы — XSPORT — 20:00
6 октября (воскресенье)
Бокс
Сергей Деревянченко — Геннадий Головкин — XSPORT — 04:00
Футбол. Чемпионат Украины
«Днепр-1» — «Шахтер» — «2+2» — 14:00
«Колос» — «Динамо» — «Футбол 1» — 17:00
«Александрия» — «Карпаты» — «Футбол 1» — 19:30
Баскетбол. Чемпионат Украины
«Киев-Баскет» — «Харьковские Соколы» — XSPORT — 16:00
Легкая атлетика, чемпионат мира
Финалы — XSPORT — 20:00
Футбол. Чемпионат Италии
«Интер» — «Ювентус» — «Футбол 2» — 21:45
Футбол. Чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья» — «Футбол 1» — 23:00
Напомним, уже известен состав сборной Украины на матчи с Румынией и Грецией.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...