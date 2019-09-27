Октябрь-2019: благоприятные и опасные даты

Стиль жизни

У нынешнего октября — впрочем, как обычно — оттенки дипломатических баталий и серьезных страстей: Солнце и Марс в знаке Весов, Меркурий с Венерой, проходящие по знаку Скорпиона, наведут, как говорили наши предки, тень на плетень. Некая пелена, искажая реальность, помешает воспринимать вещи и события в их действительном виде. Стоит учитывать этот факт, принимая важные решения. О том, на какие дни октября следует обратить особое внимание, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

1−2 октября

Транзитная Луна, двигаясь по знаку Скорпиона, становится в оппозицию к Урану в знаке Тельца. Энергии дней тревожные и неспокойные. Чтобы не стать их жертвой, лучше провести эти дни в тишине и покое, как можно меньше общаясь с окружающими.

3−4 октября

Транзитная Луна в знаке Стрельца, соединившись с находящимся там Юпитером, создает прекрасные жизненные возможности для всех, но особенно для огненных знаков — Овна, Льва и самого Стрельца. Если вы давно мечтали приступить к новому проекту, но по какой-то причине откладывали его на потом — не медлите, ваше время пришло.

4 октября Меркурий также переходит в знак Скорпиона, что несет скандалы на сексуальной почве (похоже, широкой публике станут известны новые случаи харрасмента), а также сделает возможным манипулирование одних людей другими — прежде всего на материальной почве. Будьте осторожны в денежных вопросах, особенно если выгоду предлагают малознакомые или незнакомые люди.

5 октября

Марс входит в созвездие Весов, где пробудет до 19 ноября. У представителей знака Весов такое положение планет на физическом уровне может вызвать недомогание вплоть до воспалений, на ментальном — повышенную раздражительность. В знаке Весов активный и агрессивный Марс ведет себя далеко не так грубо и прямолинейно, как в огненном знаке Овна, здесь ему передается свойственная Весам дипломатичность. Тем не менее его влияния все-таки стоит опасаться: не имея возможности двигаться прямым путем, он выберет окольный. Например, будет действовать чужими руками, чтобы впоследствии можно было свалить свою вину на других. Хорошей новостью станет активизация в это время темы партнерства: на работе коллектив сплотится, чтобы выполнить важную задачу. В личной жизни возможны перспективные знакомства.

9 октября

Венера заходит в знак Скорпиона, обостряя наше восприятие слов и действий других людей. Не стоит болезненно на них реагировать, поскольку, скорее всего, намерения обидеть вас у окружающих не будет. Мы захотим полностью контролировать положение, что в некоторых случаях практически невозможно, отсюда склонность к драматизации даже тех ситуаций, которые на поверку окажутся позитивными. Страсть будет сметать любые морально-нравственные запреты, следствием чего станет огромное количество супружеских измен. Единственное, что может остудить пыл вошедшей в раж Венеры, — это находящийся рядом с ней Меркурий — он осудит и остудит ее нескромные желания.

11−16 октября

Венера в знаке Весов сформирует оппозицию к Урану в знаке Тельца: эмоции могут выйти из-под контроля и привести к бурному выяснению отношений и, как следствие, серьезным конфликтам и ссорам вплоть до расставания. Прибавьте к этому обостряющее все чувства полнолуние, которое случится 13 октября в 23:09 по Гринвичу (14 октября в 02:09 по киевскому времени) в 21-м градусе Овна. Особенно сильные страдания может принести ревность, которая к тому же окажется беспочвенной — правда, выяснится это только по прошествии времени, когда ревнивцы уже успеют наломать дров.

15−16 октября

Транзитная Луна, проходя по знаку Тельца, соединится с Ураном и создаст оппозицию к Венере, что может негативно сказаться на делах и самочувствии. Рекомендуется осторожно обращаться с техникой и отказаться от пластических операций любой сложности.

17−19 октября

Транзитная Луна движется по знаку Близнецов, вступая в конфликт с Юпитером — от амбиций и тщеславия временно придется отказаться.

20−21 октября

Транзитная Луна в знаке Рака — под влиянием строгого Сатурна и подавляющего ее Плутона — станет причиной эмоционального напряжения, которое все будут испытывать в эти дни. Избежать дискомфорта можно будет, занявшись чем-нибудь приятным — например, чтением или просмотром хороших фильмов.

22−23 октября

Транзитная Луна «гостит» в знаке Стрельца, где соединяется с Юпитером: время, благоприятное для любых достижений и начинаний. Наиболее успешными окажутся те, чья работа связана с творчеством и публичностью — политики, общественные деятели, актеры, музыканты.

26−27 ноября

В преддверии новолуния транзитная Луна встретится с Марсом, что чревато общественными волнениями, диспутами и дискуссиями, цель которых — призывы к социальной справедливости.

28 октября

Новолуние в знаке Скорпиона, которое пройдет в 03:40 по Гринвичу (06:40 по киевскому времени), негативно отразится на людях с нестабильной психикой. Впрочем, так называемые дни Гекаты — трое суток в ауре новолуния — ввергнут в депрессию даже абсолютно здоровых в психическом отношении людей, главное, не поддаваться атмосфере тоски и апатии, и просто перетерпеть это время.

30−31 октября

Транзитная Луна перемещается в знак Стрельца, где соединяется с Юпитером: судьба даст второй шанс на исполнение желания, которое с первого раза показалось вам несбыточным.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ» о совместимости и несовместимости разных знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter