- 18:48 Трамп назвал опубликованный текст разговора с Зеленским "несуществующей версией"
- 18:17 Участница «Танців з зірками» снялась в пикантной фотосессии
- 18:13 Октябрь как октябрь: синоптики рассказали о погоде в Украине в середине осени
- 17:57 Казус Зеленского: в Кремле испугались публикации бесед Путина с Трампом
- 17:38 Масштабный сбой в Facebook поразил Европу. Украине тоже досталось
- 17:26 Вставатели с колен пусть горят в аду: продюсер из РФ жестко прошелся по россиянам из-за Украины
- 17:20 Из древней киевской церкви убрали памятник основателю Москвы
- 17:17 Спикер Зеленского объяснила нападение на журналиста: опубликовано полное видео инцидента
- 17:15 Новоиспеченный нардеп "Юзик" взял себе в помощники жену
- 17:11 С Шапаренко и Русиным: Ротань обнародовал состав сборной Украины на матчи с Румынией и Грецией
- 17:03 Бегущий с корабля? Причины и версии внезапного ухода Данилюка из СНБО
- 16:43 Украина официально разблокировала эксгумацию захоронений поляков, но выдвинула условие
Октябрь как октябрь: синоптики рассказали о погоде в Украине в середине осени
Среднемесячная температура в октябре в Украине будет колебаться в диапазоне 7−12 градусов тепла, и это близко к средним многолетним значениям. Об этом УНН сообщили в Украинском Гидрометцентре.
Холоднее всего будет в горных районах нашей страны — 6−7 градусов.
Синоптики отмечают, что традиционно для Украины средняя месячная температура колеблется в пределах 6−12 градусов выше нуля, и лишь во второй и третьей декадах месяца холодает до 8 градусов.
Абсолютный максимум температуры в октябре в нашей стране был зафиксирован на уровне 25−35 градусов, тогда как абсолютный минимум составил 5−16 градусов ниже нуля (причем в Карпатах, северных, восточных и центральных областях столбик термометра опускался и до минус 23 градусов).
Напомним, ранее в Украинском Гидрометцентре пообещали украинцам настоящее «бабье лето».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.