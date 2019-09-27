Украина

Октябрь как октябрь: синоптики рассказали о погоде в Украине в середине осени

Среднемесячная температура в октябре в Украине будет колебаться в диапазоне 7−12 градусов тепла, и это близко к средним многолетним значениям. Об этом УНН сообщили в Украинском Гидрометцентре.

Холоднее всего будет в горных районах нашей страны — 6−7 градусов.

Синоптики отмечают, что традиционно для Украины средняя месячная температура колеблется в пределах 6−12 градусов выше нуля, и лишь во второй и третьей декадах месяца холодает до 8 градусов.

Абсолютный максимум температуры в октябре в нашей стране был зафиксирован на уровне 25−35 градусов, тогда как абсолютный минимум составил 5−16 градусов ниже нуля (причем в Карпатах, северных, восточных и центральных областях столбик термометра опускался и до минус 23 градусов).

Напомним, ранее в Украинском Гидрометцентре пообещали украинцам настоящее «бабье лето».

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