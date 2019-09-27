Трамп назвал опубликованный текст разговора с Зеленским "несуществующей версией"

Мир

Президент США Дональд Трамп призвал председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа (представитель Демократической партии от Калифорнии) уйти в отставку в связи с публикацией стенограммы разговора американского лидера с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Напомним, скандал может стоить американскому лидеру отставки.

Возмущение Трампа вызвал не сам факт публикации, а публикация «несуществующей версии» беседы.

«Предполагалось, что он читал точно записанную версию разговора, но он полностью изменил слова, чтобы все звучало ужасно, а я казался виновным. Он был в отчаянии, и его поймали», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, демократ пытался обмануть американскую общественность в течение двух лет.

«Я призываю его немедленно уйти в отставку из Конгресса из-за этого мошенничества!», — написал в сети президент.

Напомним, в сети появилась уже русская версия жалобы, которую неназванный разведчик подал на президента США после его июльской беседы с Зеленским.

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