Скандальную жалобу анонимного разведчика на Трампа перевели на русский: полный текст

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Текст жалобы на президента Дональда Трампа, которая запустила процедуру импичмента, опубликован на русском языке.

Документ в оригинале был составлен на 9 страницах. Русский вариант жалобы опубликовал 24 канал.

Автор жалобы выразил обеспокоенность тем, что Трамп использовал свою власть, чтобы «просить о вмешательстве иностранного государства» и рассказал все известные ему детали.

Неназванный разведчик сообщает, что получил информацию от нескольких американских чиновников о том, что президент США использует силу своего офиса, чтобы требовать вмешательства от иностранного государства в выборы в США в 2020 году.

Полный текст жалобы

Высокоуважаемому Ричарду Берру, председателю специального комитета по вопросам разведки Сената США

Высокопоставленному Адаму Шиффу, председателю специального комитета по вопросам разведки Палаты представителей США

Уважаемые главы Берр и Шифф,

Докладываю о «неотложном вопросе» согласно процедуре, указанной в своде законов США параграф 3030 (k)(5)(A). Это письмо не засекречено, если рассматривается без приложений к нему.

Во время исполнения своих обязанностей я получил информацию от многих правительственных чиновников, что президент США использует власть, чтобы склонить правительство иностранного государства к незаконному вмешательству в избирательную кампанию 2020 года. Это воздействие включает в себя, в частности, давление на иностранную страну с целью проведения расследования в отношении одного из главных политических оппонентов президента. Личный адвокат президента, г-н Рудольф Джулиани, является ключевым лицом в этой попытке давления. Также похоже на то, что в это вовлечен генеральный прокурор Барр.

В течение 4 последних месяцев более полудюжины американских чиновников проинформировали меня о различных фактах, связанных с попыткой давления. Информация, изложенная здесь, была передана мне в процессе официального сотрудничества между агентствами. Это является привычной процедурой для американских чиновников, которые отвечают за определенные региональные или функциональные сферы, обмениваться такой информацией с целью анализа и информирования тех, кто принимает решения.

Я не был прямым свидетелем большинства событий, которые здесь изложены. Тем не менее, я считаю показания своих коллег достоверными, почти во всех случаях пересказы фактов многих чиновников согласовываются друг с другом. Вдобавок, значительная часть информации не противоречит информации, которая уже озвучивалась публично.

Я глубоко обеспокоен тем, что действия, описанные ниже, представляют «серьезную или вопиющую проблему, злоупотребление или нарушение закона или указа президента», который «не включает разницу во мнениях относительно дел государственной политики» в соответствии с определением неотложного вопроса в своде законов США параграф 3030 (k)(5)(A). Поэтому я исполняю свой долг доложить об этом, используя соответствующие юридические инстанции, соответствующим органам власти.

Я также обеспокоен, что эти действия несут угрозу для национальной безопасности США и подрывают усилия правительства США снизить и противостоять иностранному вмешательству в выборы.

Насколько мне известно, совокупность утверждений, изложенных в этом документе, не является засекреченной, если рассматривается отдельно от засекреченного приложения. Я пытался придерживаться требований к засекреченным документам, указанных в директиве 13 526, и отделить информацию, о которой я точно знаю, или имею основания считать ее такой, которая должна быть засекречена в целях безопасности.

I. Звонок президента Трампа 25 июля

Утром 25 июля президент (Трамп, — 24) пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я не знаю, кто инициировал этот разговор. Это был первый публично признанный телефонный разговор между двумя главами государств после короткого звонка-поздравления после победы господина Зеленского на выборах 21 апреля.

Несколько чиновников Белого Дома, которые напрямую знали о звонке, проинформировали меня, что после первоначального обмена любезностями президент Трамп использовал остальные разговоры, чтобы решить собственные дела. Например, он пытался давить на главу Украины, чтобы тот помог ему с переизбранием на должность в 2020 году. Согласно с чиновниками Белого Дома, которые знали о звонке из первых рук, среди прочего президент Трамп давил на господина Зеленского, чтобы тот:

инициировал или продолжил расследование (неизвестно, существует ли такое расследование в Украине, — примечание разведчика) в отношении деятельности экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена;

помог в вероятном раскрытии, что утверждения о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году были инициированы из Украины, с конкретной просьбой, чтобы глава Украины оказал содействие в розыске и

передал следствию серверы, которые использовались Национальным комитетом Демократической партии США и исследовались американской компанией Crowdstrike (я не знаю, почему президент Трамп связывает эти серверы с Украиной, — примечание разведчика), которая занимается вопросами кибербезопасности и которая первой рассказала, что американские хакеры взломали сеть Национального комитета Демократической партии;

встретился или поговорил с двумя людьми, которых президент открыто называет своими личными представителями по этим вопросам, г-ном Рудольфом Джулиани и генпрокурором Барром, которых президент Трамп несколько раз вспоминает в паре.

Президент Трамп также хвалил генерального прокурора Украины Юрия Луценко и выразил мнение, что господин Зеленский мог бы оставить его на должности. (Начиная с марта 2019 года Луценко сделал ряд обвинений — от многих из них он впоследствии отказался — о деятельности семьи Байденов в Украине, вероятном вмешательстве украинских чиновников в выборы президента США в 2016 году и деятельности посольства США в Украине — см. часть IV).

Чиновники из Белого Дома, которые рассказали мне об этом, были глубоко обеспокоены этим телефонным разговором. Они мне рассказали, что уже началась дискуссия между юристами Белого Дома относительно того, как оценивать этот звонок, поскольку, по словам чиновников, это было похоже на использование Президентом служебного положения для достижения личных целей.

Украинская сторона первой признала факт разговора. Вечером 25 июля на официальном сайте президента Украины был опубликован пресс-релиз, который содержал, в частности, следующее предложение (перевод с русской версии пресс-релиза):

Дональд Трамп выразил уверенность, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

Кроме вышеупомянутых «дел», которые вероятно связаны с семьей Байденов и президентскими выборами в США в 2016 году, чиновники из Белого Дома не упоминали, чтобы обсуждались любые другие «дела».

По моим убеждениям, около десяти человек слушали телефонный разговор — как советники по политическим вопросам, так и сотрудники Белого Дома, как и положено. Служащие, с которыми я общался, сказали, что их участие не ограничивалось заранее, поскольку все считали, что это будет «обычный» телефонный разговор с иностранным лидером. Я не знаю, кто должен был физически присутствовать возле президента Трампа во время звонка.

Кроме персонала Белого дома, о звонке мне рассказал чиновник госдепа Т. Ульрих Бречбуль, который также слышал разговор.

Я не был единственным служащим — не сотрудником Белого Дома, который получил отчет о звонке. Исходя из моего понимания, по меньшей мере несколько сотрудников Госдепа и разведывательных агентств также были ознакомлены с содержанием телефонного разговора.

II. Попытки ограничить доступ к информации, связанной со звонком

В последующие дни после звонка я узнал от ряда чиновников, что высокопоставленные лица из Белого Дома вмешались, чтобы заблокировать все записи, касающиеся телефонного разговора, в частности, официальную дословную стенограмму разговора, которую, как положено, сделали в Ситуационной комнате Белого Дома. Эти меры навели меня на мысль, что чиновники Белого дома осознали серьезность того, о чем говорилось в разговоре.

Сотрудники Белого Дома сказали мне, что юристы администрации президента «посоветовали» удалить электронную версию стенограммы из системы, где как правило такие стенограммы хранятся для координации, доработки и раздачи чиновникам.

Вместо этого стенограмму загрузили в отдельную электронную систему, содержащую засекреченную информацию особого значения. Один сотрудник Белого дома указал на это как на злоупотребление секретной электронной системой, поскольку загруженный документ не содержал никаких тайн, которые бы касались национальной безопасности.

Я не знаю, применяли ли подобные меры к другим записям звонка, например, и записи разговора, выполненной вручную.

III. Дальнейшая обеспокоенность

26 июля, на следующий день после звонка, спецпредставитель Курт Волкер посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским и другими влиятельными политическими фигурами. Волкер объединил эти встречи с разговором с послом США в ЕС Гордоном Сондландом. На основе многих отзывов про эти встречи, которые до меня дошли, могу сказать, что Волкер и Сондланд давали советы украинским лидерам, как «реагировать» на советы, которые президент США давал Зеленскому.

Также слышал от многих официальных лиц в США, что примерно 2 августа Джулиани посетил Мадрид, где встречался с советником Зеленского Андреем Ермаком. Источники называли эту встречу, о которой на то время не говорили публично, как «прямое продолжение» звонка Трампа Зеленскому относительно обсуждаемых «дел».

Отдельно немало официальных лиц говорили мне, что Джулиани имел частные контакты с несколькими другими советниками Зеленского, включая главу Офиса Президента Андрея Богдана и главойу СБУ Ивана Баканова.

Не знаю, встречались ли эти официальные лица или общались с Джулиани, но мне говорили, что Ермака и Баканова приглашали посетить Вашингтон в середине августа.

9 августа Трамп говорил журналистам: «Думаю, (Зеленский) договорится с президентом Путиным, и его пригласят в Белый дом. Мы стремимся увидеть его. Его уже пригласили в Белый дом, и он хочет приехать. И, думаю, приедет. Он очень ответственный парень. Он хочет видеть мир в Украине, и я думаю, что он скоро приедет».

IV. Обстоятельства, предшествовавшие разговору Трампа и Зеленского 25 июля

В начале марта 2019 вышла серия публикаций в издании The Hill. В статьях несколько украинских официальных лиц, в основном говорится о генпрокуроре Юрии Луценко, высказали ряд утверждений о других официальных лицах Украины, а также о бывших и действующих официальных лицах США. Господин Луценко и его коллеги уверяли, что:

У них есть доказательства, что украинские чиновники (глава НАБУ Артем Сытник и депутат Сергей Лещенко) были «привлечены» в 2016 году к президентским выборам в США, а именно — сотрудничали с DNC (руководящий орган партии демократов США — 24 канал) и американским посольством в Киеве.

Американское посольство в Киеве, а особенно посол Мари Йованович, которая критиковала орган Луценко (ГПУ — 24) за слабую борьбу с коррупцией, якобы препятствовала украинским органам провосудия расследовать коррупционные дела. Говорится, в частности, и о так называемом «списке неприкасаемых», и о блокировании украинских прокуроров в их попытках посетить США и предоставить «доказательства» относительно вмешательства в американские выборы 2016.

Бывший вице-президент Джо Байден давил на бывшего президента Украины Петра Порошенко в 2016 году, чтобы тот уволил тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина и прекратил следствие по Burisma Holdings — украинской энергетической компании, членом Совета директоров которой был сын вице-президента Хантер Байден.

В нескольких публичных комментариях Луценко также утверждал, что желал коммуницировать непосредственно с американским прокурором Барром именно по этим причинам.

Утверждение Луценко прозвучали накануне первого тура украинских президентских выборов 31 марта. На то время политический патрон господина Луценко, президент Порошенко, проигрывал Зеленскому в опросах. Зеленский дал знать, что Луценко уволят из ГПУ. 21 апреля господин Порошенко разгромно проиграл выборы господину Зеленскому.

Также было озвучено общественности, что г-н Джулиани минимум дважды встречался с господином Луценко: раз в Нью-Йорке в январе и раз в Варшаве в феврале. Публично говорилось и о том, что Джулиани разговаривал по скайпу в конце 2018 года с бывшим генпрокурором Шокиным.

25 апреля в интервью Fox News президент Трамп назвал претензии Луценко «большими» и «невероятными» и добавил, что генпрокурор США «хотел бы это увидеть».

29 апреля я узнал от американских должностных лиц, непосредственно знакомых с ситуацией, что посла Йованович Госдепом внезапно отозвал в Вашингтон для «консультаций», и, скорее всего, ее отстранят от исполнения обязанностей.

Примерно в то же время я также слышал, что «помощники» господина Джулиани пытались связаться с командой Зеленского.

6 мая Госдеп анонсировал, что посол Йованович завершает свою каденцию в Киеве, «как и было запланировано».

В то же время, несколько чиновников говорили мне, что ее каденцию прекратили из-за заявления Луценко. Джулиани впоследствии заявил в интервью украинским журналистам, опубликованном 14 мая, что посол Йованович «устранена за то, что она была частью противодействия Президенту (Трампу — 24)».

9 мая The New York Times написала, что г-н Джулиани планировал посетить Украину, чтобы давить на украинское правительство в расследовании, которое помогло бы Трампу во время выборов 2020.

Во множестве публичных заявлений на волне публикации указанной статьи господин Джулиани подтвердил, что был сосредоточен на поощрении украинской власти проводить расследования относительно якобы вмешательства Украины в американские выборы 2016 года и о якобы правонарушениях семьи Байденов.

10 мая Трамп заявил в интервью Politico, что планировал обсудить с Джулиани путешествие.

В этот же день несколькими часами позже г-н Джулиани публично отменил свое путешествие (визит в Украину — 24), апеллируя, что г-н Зеленский «окружен врагами президента (Трампа) и Соединенных Штатов».

11 мая у Луценко была двухчасовая встреча с новоизбранным президентом Украины Зеленским, согласно публикации на официальной фейсбук-странице Луценко. Луценко публично заявил, что говорил Зеленскому, что желает остаться Генеральным прокурором.

Начиная с середины мая от многих высокопоставленных лиц США я узнал, что они глубоко заинтересованы процессом обхода мистером Джулиани национальной системы принятия решений для вовлечения украинских чиновников в этот процесс, ретранслируя сигналы между Киевом и Трампом.

Эти чиновники сказали мне следующее:

что чиновники Госдепа, включая дипломатов Волкера и Сондланда, разговаривали с Джулиани в контексте предотвращения ущерба нацбезопасности США;

и что спецпредставители Волкер и Сондланд течение этого периода встречались с членами новой украинской администрации для того чтобы пытаться помочь им понять и ответить на многочисленные сигналы, которые они получали с одной стороны от официальных каналов США, с другой стороны — от Джулиани.

В течение этого временного промежутка, много американских чиновников говорили мне, что руководство Украины убеждали, что встреча или телефонный звонок между Трампом и Зеленским будет зависеть от того, покажет ли Зеленский готовность обсудить вопросы, которые публично озвучили Луценко и Джулиани.

Сразу после инаугурации Зеленского было публично объявлено, что Джулиани встречался с двумя другими украинскими чиновниками: руководителем САП Холодницким и экс-дипломатом Андреем Телиженко. Оба являются союзниками Луценко и делали схожие заявления в вышеупомянутых статьях журнала The Hill.

13 июня Трамп сказал в комментарии ABC, что получил опасную информацию о своих политических соперниках от правительства иностранного государства.

21 июня Джулиани написал в твиттере: новый президент Украины Зеленский до сих пор молчит о расследовании против вероятного подкупа Байденом Порошенко. Настало время для лидерства и расследования этих случаев если вы хотите очиститься от обвинений в связях с людьми Хиллари Клинтон.

В середине июля я узнал о внезапной смене американской политики в вопросе помощи Украине.

Дополнительный протокол ко 2 разделу:

Согласно информации многочисленных американских чиновников, с которыми я говорил, стенограмма разговора Трампа и Зеленского была размещена в компьютерной системе, которая напрямую управляется Директоратом национальной разведки Совета Нацбезопасности. Это отдельная компьютерная система с многоуровневым доступом к разведывательной информации, в том числе тайной. Согласно информации, что я получил от чиновников Белого Дома, некоторые из них выразили опасения, что это станет злоупотреблением и будет выходить за рамки обязанностей Директората. Они также рассказали мне, что это не первый случай за время этой Администрации, когда стенограмма размещалась в системе многоуровневой защиты исключительно с целью защиты собственных политических слабостей, а не с целью защиты важной информации в контексте нацбезопасности США.

Дополнительная информация к 4 разделу

Часть приложения удалена в оригинале из-за грифа «секретно»

Я бы хотел расширить содержание двух вопросов, упомянутых в Разделе 4, которые могут касаться попыток оказания давления на украинское руководство. Поскольку мне неизвестно конкретно о принятии вышеупомянутых решений, касающихся сторонних попыток вмешательства, я решил включить их в приложение. Если же они отражают истинную природу этих решений, сформулированных для совершенствования внешней политики и нацбезопасности, можно сделать соответствующий вывод, что факты соответствуют действительности.

Я узнал от американских чиновников, что примерно 14 мая Трамп дал указание вице-президенту Пенсу отменить запланированную поездку в Украину по случаю торжественных мероприятий инаугурации Зеленского 20 мая.

Соответственно, делегацию возглавил министр энергетики Рик Перри. Согласно этой информации, было вполне очевидно, что Трамп не хотел встречаться с Зеленским до того времени, пока не поймет, как будет действовать

Зеленский на посту. Я не знаю, как это указание было доведено до сведения и кем. Мне также неизвестно — или этоа действие было связано с широким пониманием, описанным в незасекреченном письме, что встреча или телефонный разговор между Трампом и Зеленским будет зависеть от того, покажет ли Зеленский желание сотрудничать по вопросам, озвученным Луценко и Джулиани.

18 июля представитель Бюджетного комитета известил департаменты и агентства, что еще месяц назад Трамп выдал указание прекратить помощь по безопасности Украине. Неизвестно, знали ли эти комитеты, почему это указание было издано. В течение встречи между агентствами 23 и 26 июля представители Бюджетного комитета еще раз подтвердили, что указание прекратить помощь Украине поступило непосредственно от Трампа, но они до сих пор не понимали рациональных причин такого шага. С начала августа я получил информацию, что некоторые украинские чиновники были в курсе, что американская помощь оказалась под угрозой. Но мне неизвестно — как и когда они узнали об этом.

Напомним, жалоба была передана в среду, 25 сентября, вечером в Капитолий.

Белый дом в среду под давлением Конгресса и общества согласился обнародовать стенограмму разговора между президентами Украины и США, которая подтвердила, что Трамп обращался с просьбой разобраться в ситуации с расследованием в отношении компании Burisma, в наблюдательном совете которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп уже раскритиковал рассекреченную жалобу разведчика. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Информатор с информацией из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм», — цитирует Трампа «Украинская правда».

Он также заявил, что председателю Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу нельзя доверять в этом деле.

«Адам Шифф не заслуживает доверия. Еще одна фантазия, чтобы навредить Республиканской партии», — написал он во втором твите.

Все подробности громкого политического скандала в США читайте в материале «ФАКТОВ»: «Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент».

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