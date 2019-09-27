Объявленного в розыск тренера-педофила из киевской школы поймали спустя четыре года

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В Киевской области задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Напомним, в Винницкой области 38-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю дочку.
Подозреваемый после задержания
Мужчина в течение четырех лет скрывался от следствия, меняя имена и фамилии, сообщили в столичном главке полиции. Тем не менее, как выяснилось, все это время фигурант громкого дела не выезжал за пределы столичного региона.
В соответствии с материалами следствия, в 2015 году подозреваемый работал тренером в секции мини-футбола общеобразовательной средней школы. В конце декабря 2015 года во время поездки команды во Львов он продемонстрировал половые органы несовершеннолетнему воспитаннику, причем сделал это на глазах у еще одного мальчика.
По заявлению родителей ребенка было открыто уголовное производство по части 2 статьи 156 («Развращение несовершеннолетних»).
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После задержания суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 150 тысяч гривен.
Напомним, ранее в Харькове поймали педофила, поцеловавшего в губы шестилетнюю девочку.
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