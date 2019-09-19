Трагедия под Винницей: мужчина изнасиловал 12-летнюю дочь

Происшествия

В Винницкой области 38-летний мужчина затащил на чердак собственного дома родную дочку и изнасиловал 12-летнюю девочку. Ранее в Черкасской области пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку прямо у ее дома.

Как сообщают в ГУНП Винницкой области, о сексуальном надругательстве над ребенком правоохранителям сообщила мать девочки. Правоохранители задержали мужчину, который был пьян, и поместили в изолятор временного содержания. За это преступление педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.

Пострадавшую девочку осмотрел врач, который подтвердил факт изнасилования. В полиции уточнили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

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