24.52 / 24.78 26.99 / 27.39
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Трагедия под Винницей: мужчина изнасиловал 12-летнюю дочь

13:32 19 сентября 2019 389
Насилие
Инф. «ФАКТОВ»

В Винницкой области 38-летний мужчина затащил на чердак собственного дома родную дочку и изнасиловал 12-летнюю девочку. Ранее в Черкасской области пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку прямо у ее дома.

Как сообщают в ГУНП Винницкой области, о сексуальном надругательстве над ребенком правоохранителям сообщила мать девочки. Правоохранители задержали мужчину, который был пьян, и поместили в изолятор временного содержания. За это преступление педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.

Пострадавшую девочку осмотрел врач, который подтвердил факт изнасилования. В полиции уточнили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Эксклюзивный материал о делах, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними «Раскрывая убийство, нашли десятки педофилов — адвокатов, прокуроров, депутатов — Аброськин» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер