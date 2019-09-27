В Киеве снова начинают ходить скоростные трамваи №№ 1 и 3

Украина

С 30 сентября «Киевпасстранс» восстановит на скоростной трассе движение трамваев №№ 1 и 3, а также троллейбуса № 27К, которые временно прекратили курсировать еще в середине лета — с начала капремонта Борщаговского путепровода, где на днях восстановили движение. А движение автобусов № 3Т (ходил от станции «Кольцевая дорога» до станции «Старовокзальная» через проспекты Л. Курбаса и Космонавта Комарова) и № 4 (от Михайловской Борщаговки до Индустриального моста через проспект Отрадный) прекращается — они выполнили миссию и вернутся на свои маршруты.

Киевлянам следует учесть, что 28 и 29 сентября скоростные трамваи пустят в тестовом режиме — это будут технические поездки без пассажиров, так как сначала обкатают новые транспортные колеи. В понедельник горожане уже смогут пользоваться скоростной трамвайной трассой в полной мере. По обновленной стороне Борщаговского путепровода в сторону жилмассива будут курсировать в основном трамваи PESA.

Напомним, что на время ремонтных работ на Борщаговском путепроводе движение трамваев №№ 1 и 3 временно приостановили, как и троллейбуса № 27К (ж/д станция Киев-Волынский — Индустриальный путепровод). Открыли альтернативные маршруты — трамвай № 2, автобусы №№ 3Т и 4.

С 28 сентября движение трамвая № 2 (от проспекта Академика Королева до станции «Ромена Роллана») закрывается, а вместо него будет следовать автобус № 2Т (по маршруту Михайловская Борщаговка — Кольцевая дорога): по улице Симиренко, бульвару Кольцова, улицам Литвиненко-Вольгемут, Зодчих, проспекту Леся Курбаса, обратно — по проспекту Леся Курбаса, улице В. Покотило, бульвару Кольцова, улице Симиренко.

Напомним, что на путепроводе, который находится на пересечении улиц Бойчука, Саперно-Слободской и Стратегического шоссе, ведутся дорожные работы до 7:00 7 октября, поэтому там ограничено движение на 1,5 полосах в направлении Выдубичей.

А в связи с проведением 28 и 29 сентября в Киеве международного фестиваля Kyiv Lights Festival с 21:00 27 сентября и до 07:00 30 сентября на столичном Крещатике запрещено движение всех видов транспорта (между улицами Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого).

Напомним, что ограничение действует и на улице Пушкинской (ориентировочно, до конца сентября между улицами Б. Хмельницкого и Прорезной), также на два месяца ограничили движение на улице Круглоуниверситетской, из-за ремонта электросетей десяток улиц в Голосеевском районе перекрыли до 30 июня 2020 года. Ремонтируются проспект Степана Бандеры, улицы Туполева, путепроводы на улице Богатырской (возле станции метро «Почайна»), реконструируют Дарницкую площадь, где ограничено движение из-за работ, которые проводятся на двух полосах от проспекта Соборности до Харьковского шоссе (планируют завершить работы до конца строительного сезона, а в комплексе — в 2020-ом). В следующем году дорожники планируют реконструировать улицы Народного Ополчения, Энтузиастов, Воздухофлотский проспект (от Севастопольской площади до аэропорта «Киев») и другие магистрали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Борщаговке до конца года ремонтники трудятся на пешеходном мосту через проспект Л. Курбаса (между улицами Тулузы и Серкова).

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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