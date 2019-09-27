Масштабное ДТП под Полтавой: есть жертвы (фото)

Происшествия

В пятницу, 27 сентября, возле райцентра Оржица Полтавской области случилось ДТП с участием четырех легковушек. Водитель «жигулей» скончался на месте, пассажирка Hyundai госпитализирована.

На перекрестке дороги между селами Онишки и Маяковка под Оржицей около 13:00 столкнулись ВАЗ-2101 и Hyundai, в которые врезались Opel Vectra и Opel Ascona. Больше всего досталось «жигулям», за рулем которых находился 59-летний мужчина, местный житель. Он погиб на месте. 64-летняя пассажирка, жительница соседнего, Пирятинского района, ехавшая в Hyundai вместе с 40-летним водителем, получила телесные повреждения и доставлена в Оржицкую центральную районную больницу.

Другие участники ДТП отделались механическими повреждениями транспортных средств, ВАЗ и Opel разбиты вдребезги.

«Причины столкновения будут известны после проведения следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 КК Украины („Нарушение правил безопасности дорожного движения“), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет», — сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП, которое произошло 26 сентября, в Броварах. Водитель Opel въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии на месте погибла женщина.

А в Киеве 27 сентября произошло ДТП, в котором столкнулись Kia и многотонная фура.

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