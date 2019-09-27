Ночь на Банковой: возле Офиса президента собралось много протестующих (онлайн-трансляция)

Украина

Патриоты пришли к стенам Офиса президента Зеленского, требуя ускорения расследований преступлений против активистов.

По словам журналистки Янины Соколовой, участники акции требуют объяснить им, кто заказал Катю Гандзюк, кто убил Павла Шеремета, кто расстрелял Небесную сотню, и почему министр внутренних дел Арсен Аваков продолжает выполнять свои обязанности.

«Ни один из виновных не сидит и не наказан из 50 резонансных дел против активистов и журналистов», — написала она в соцсети.

Напомним, ранее активисты требовали у Зеленского не допустить капитуляции на Донбассе. А в годовщину смерти Екатерины Гандзюк в Херсоне жгли дымовые шашки.

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