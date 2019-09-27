Украинская разведка назвала возможную причину мощных взрывов в Донецке

Происшествия

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины озвучили возможную причину взрывов и пожаров в оккупированном Донецке утром 25 сентября. Согласно данным разведки, Россия поставляет на Донбасс артиллерийские боеприпасы и ракеты, поврежденные коррозией, что увеличивает опасность их детонации.

Также стало известно, что командование российских оккупационных войск запретило хранить подобные боеприпасы на складах ракетно-артиллерийского вооружения. Поэтому они размещаются на временно оборудованных площадках бывших заводов и разграбленных предприятий и почти не охраняются.

В случае же несчастных случаев с гибелью людей в результате детонации боеприпасов террористы списывают их на террористов ООС.

Напомним, очевидцы пожара писали в соцсетях, что в Куйбышевском районе Донецка взорвался склад боеприпасов

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