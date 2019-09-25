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Полнеба в дыму: в Донецке горит склад в районе ж/д вокзала
Ранним утром 25 сентября полнеба в Куйбышевском районе оккупированного Донецка заволокло черным дымом. Еще люди слышали звуки «бахов».
Что произошло, пока непонятно. Сепаратистские сайты о ЧП не сообщили ни слова.
Вот что пишут горожане в местных пабликах.
«Судя по звукам, на ж/д утро у кого-то не очень-то и доброе».
«Исходящие ж/д сильно слышно. Что-то взрывается. Склад подорвали».
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«Дым все чернее, и взрывов уже не слышно. Но и это приятно. Похоже, с горючим».
«Говорят, это склад с БК (боекомплект. — Авт.) взорвали в районе Грабарей».
«Покурил кто-то в нужном месте».
«ФАКТЫ» следят за ситуацией.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что главарю «ДНР» Пушилину уже приготовили замену.
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