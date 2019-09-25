Украина

Полнеба в дыму: в Донецке горит склад в районе ж/д вокзала

Ранним утром 25 сентября полнеба в Куйбышевском районе оккупированного Донецка заволокло черным дымом. Еще люди слышали звуки «бахов».

Что произошло, пока непонятно. Сепаратистские сайты о ЧП не сообщили ни слова.

Вот что пишут горожане в местных пабликах.

«Судя по звукам, на ж/д утро у кого-то не очень-то и доброе».

«Исходящие ж/д сильно слышно. Что-то взрывается. Склад подорвали».

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«Дым все чернее, и взрывов уже не слышно. Но и это приятно. Похоже, с горючим».

«Говорят, это склад с БК (боекомплект. — Авт.) взорвали в районе Грабарей».

«Покурил кто-то в нужном месте».

«ФАКТЫ» следят за ситуацией.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главарю «ДНР» Пушилину уже приготовили замену.

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