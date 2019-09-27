Известный американский журналист раскритиковал Мендель за скандальный инцидент в Нью-Йорке

Украина

Известный американский журналист Radio free Europe, автор колонок в ведущих печатных СМИ Кристофер Миллер нелестно высказался о поведении пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель в Нью-Йорке. По его мнению, ее действия не соответствовали тому, как должен вести себя пресс-секретарь. Напомним, Мендель пыталась не пустить к Зеленскому журналиста Сергея Андрушко, вырывая у него микрофон.

При этом Миллер отметил, что был лично знаком с Мендель в течение нескольких лет.

«С уважением и как человек, который знал вас лично несколько лет, Юлия, я не согласен с вашим утверждением. Ваше поведение — это не то, как должны вести себя пресс-секретари и официальные представители. Более того, это не то, как ведут себя те, кто находится в аналогичных позициях в США. Ни за что. Эти недавние инциденты с участием вас показывают тревожную картину поведения», — написал он в соцсети.

По его мнению, инцидент с участием спикера Зеленского нельзя расценить иначе, чем создание препятствий для работы журналистов.

Напомним, в сети появилась полная версия скандального инцидента. В кадре Мендель пытается оттеснить украинского журналиста Сергея Андрушко, который хотел задать вопрос Президенту Украины Владимиру Зеленскому.



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