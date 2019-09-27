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"Надо чистить, чинить, менять и перестраивать все": у Зеленского шокированы состоянием "Укроборонпрома"
Заместитель директора концерна «Укроборонпром» по вопросам трансформаций Роман Бондарь оценил состояние дел во вверенной ему государственной структуре и пришел к первым выводам, которыми он поделился в сети. Напомним, генеральным директором концерна президент Зеленский назначил экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса.
По его оценке, концерн в настоящее время не является бизнес-структурой, это скорее «россыпь одиноких предприятий, без цели и предназначения», в котором отвергают любую новую инициативу, и делят сотрудников на «касты». Действующая же практика начисления зарплат и вознаграждений является «прямым приглашением к коррупции и откатам».
Он также сообщил, что концерн вернул себе контроль над компанией «Укрспецэкспорт», являющейся главным реализатором украинского вооружения.
Напомним, «ФАКТЫ» писали об обысках, которые в «Укроборонпроме» проводили силовики Государственного бюро расследований.
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